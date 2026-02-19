Inicio / Almería / El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 20 de febrero, en la ciudad debido a:

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 20 de febrero, en la ciudad debido a:

febrero 19, 2026 4:26 pm

PASACALLES ESCOLAR DE CARNAVAL DEL CEIP RAFAEL ALBERTI (CIUDAD JARDÍN)

HORARIO: De 09.30 a 11.00 horas.

ITINERARIO: salida desde el Colegio, en la calle La Marina, Salvador, Plaza de  España hasta el Centro de Salud, Chile, Andalucía, Chile, La Marina, y al Colegio.

PASACALLES INFANTIL DE CARNAVAL CEIP LOPE DE VEGA (CIUDAD JARDÍN)

HORARIO: De 10.00 a 13.00 horas.

ITINERARIO: salida por calle Huelva (portón de Primaria), Chile, América, Plaza de España hasta el Centro de Salud, Colombia, Lérida hasta Huelva y de nuevo al al Centro de Salud (portón de Primaria) .

PASACALLES INFANTIL DE CARNAVAL CEIP MADRE DE LA LUZ (NUEVA ANDALUCÍA)

HORARIO: De 11.30 a 13.00 horas.

ITINERARIO: salida del colegio por calle Limoneros hasta Av. Padre Méndez, recogida de los mayores del Centro de Día, IES Alborán, callejón entre el Conservatorio de Música y el IES Alborán, calle Guadarrama, Rafael Calatrava y regreso al Colegio por esta calle y Limoneros.

PASACALLES MUSICAL DE CARNAVAL DEL CEIP INDALO (CENTRO)

HORARIO: De 12.00 a 13.15 horas.

ITINERARIO: salida del Colegio por calle Maestría, Turquesa, Avda de los Ángeles, Lopán y regreso por calle Maestría de nuevo al centro escolar.

VÍA CRUCIS DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL MAR (PESCADERÍA)

HORARIO: De 19.30 a 21.30 horas.

ITINERARIO: salida de la Parroquia San Roque, Corbeta, Hipócrates, Jarcia, Linneo, Puntal, Cordoneros, Rosario, Hipócrates, Puntal, Azogue, Corbeta, Plaza de San Roque e iglesia.

VÍA CRUCIS GENERAL DE HERMANDADES 2026 DE LA HERMANDAD DEL ROSARIO DEL MAR (CASCO HISTÓRICO)

HORARIO: De 20.15 a 23.00 horas.

ITINERARIO: salida de la Iglesia de San Juan Evangelista, calle General Luque, La Almedina, La Reina, Bailén, Plaza Granero, General Castaños a Plaza de la Catedral (ida) y General Castaños, Bailén, Reina, Almedina y entrada en templo (vuelta).

GabinetedePrensa

