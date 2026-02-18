El comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, visita Andalucía tras las inundaciones

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, visita mañana Sevilla y las zonas afectadas por las inundaciones cerca de Jerez de la Frontera.

El comisario comenzará su visita en Sevilla, donde se reunirá con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo.

A continuación, se desplazará a la barriada de La Ina, cerca de Jerez de Frontera, para conocer de primera mano los efectos de las recientes borrascas. Allí el comisario de agricultura y el presidente de la Junta mantendrán un encuentro con medios de comunicación.

Visita a zonas agrícolas de Jerez afectadas por las borrascas. Atención a medios: 11:30 horas. Lugar de encuentro para prensa en este enlace.

A las 16 horas, en la sede de la comunidad de Regantes (Avenida del Desarrollo Tecnológico, 12. Parque Agroalimentario. Jerez de la Frontera), el comisario y el presidente de la Junta mantendrán un encuentro con representantes del sector agrario de la región, entre los que se estarán la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Andalucía (ASAJA), la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA-Andalucía) y Cooperativas Agroalimentarias en Andalucía (sólo gráficos).

Declaraciones previas del comisario Hansen:

“Esta visita a Andalucía me permitirá evaluar de primera mano los daños causados por las recientes lluvias torrenciales y escuchar las preocupaciones de los agricultores afectados por estos trágicos fenómenos climáticos.

Quiero decirles: la Comisión Europea está a vuestro lado y os apoyará. Necesitamos a todos los agricultores para garantizar nuestra seguridad alimentaria y nuestra calidad de vida. En mis reuniones, también hablaré con las autoridades sobre las posibilidades existentes de ayuda y apoyo.”