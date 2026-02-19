La Junta destina casi 1.000M€ a la recuperación del sector primario y actuaciones del ámbito hídrico necesarias tras las borrascas

Gestionará 700M€ para el campo, 120M€ para caminos rurales y riego, 31M€ para pesca y acuicultura y 136M€ para obras ligadas al Agua

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha puesto en valor que el Gobierno andaluz ha dotado el Plan Andalucía Actúa con más de 1.780 millones de euros para obras y ayudas, una cantidad que se destina principalmente a respaldar al sector agrario y pesquero. Como ha concretado en comisión parlamentaria, se contemplan cerca de 1.000 millones de euros para el sector primario y el ámbito hídrico incluyendo, entre otras partidas, “700 millones de euros para ayudas directas que irán a paliar el desastre registrado en las más de 33.000 explotaciones agrarias afectadas”. Además, se destinan 31 millones de euros para el sector acuícola y pesquero de Andalucía, cuya flota “lleva amarrada a puerto durante meses a consecuencia de los temporales”. “Se trata de un apoyo muy importante en el marco del primer paquete de recursos puestos a disposición de agricultores, ganaderos y pescadores andaluces”, ha remarcado Fernández-Pacheco.

Por otro lado, el Plan Andalucía Actúa incluye también una partida inicial de 120 millones de euros para la reparación de caminos rurales y sistemas de riego dañados por las borrascas. Además, esta planificación contempla 136 millones de euros para la restitución del dominio público hidráulico de las demarcaciones hidrográficas que son competencia de la Junta (Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras-Chanza) y para labores de mejora en presas, canales, azudes, aliviaderos y otras infraestructuras hídricas.

En su intervención, el consejero ha lamentado que el tren de borrascas haya llegado como “un río atmosférico inédito” en la comunidad autónoma que “ha barrido prácticamente toda la región y ha puesto en jaque a todo el territorio de Andalucía al mismo tiempo”. “Nos enfrentamos a daños gravísimos para el sector productivo agrario y pesquero”, ha comentado, apuntando que las intensas y continuas lluvias han ocasionado “pérdidas millonarias” y han dejado en “situación catastrófica” numerosas zonas andaluzas.

Por esta razón, como ha explicado Fernández-Pacheco, “el Gobierno andaluz lleva más de una semana trabajando en la recuperación, incluso de forma simultánea a la gestión de la emergencia, para poder presentar ayer el Plan Andalucía Actúa”. En el caso concreto de la Consejería de Agricultura, su titular ha explicado que los técnicos de las delegaciones territoriales y de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) andaluzas llevan días dedicados a la evaluación de la situación “caso por caso” con el fin de que “la respuesta sea la más adecuada”. Al hilo de esta cuestión, Fernández-Pacheco ha subrayado que el Plan Andalucía Actúa “sigue abierto” porque habrá que sumar nuevas partidas si se registran nuevos daños.

Más que ayudas directas

Durante su discurso, el consejero ha recordado que esta misma mañana, el Consejo de Gobierno ha declarado desastre natural la sucesión de borrascas registradas en Andalucía de noviembre a febrero y que desde Andalucía se han realizado varias peticiones al Gobierno central encaminadas también a respaldar a los afectados por las lluvias. Entre otras cuestiones, se ha referido a medidas de flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) como las adoptadas por la Junta y que se reclaman también al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para “ofrecer apoyo a un sector al que no hemos de exigir lo que le es imposible cumplir”.

El consejero ha comentado con los parlamentarios otras peticiones de Andalucía entre las que se encuentra la puesta en marcha de medidas excepcionales como la activación de la reserva de crisis de la PAC, del fondo de solidaridad de la Unión Europea y del fondo de contingencia del Estado. Asimismo, también se ha solicitado la movilización de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Ramón Fernández-Pacheco ha subrayado la importancia de que trabajen unidas todas las administraciones, desde la Unión Europea a los ayuntamientos pasando por el Estado, la Junta y las diputaciones. En este sentido, ha apostado por “una estrategia colectiva de todas las administraciones e instituciones para que los recursos lleguen cuanto antes y las actuaciones de emergencia se desarrollen de forma ágil”, como se acordó el pasado viernes en la reunión mantenida por el consejero y el ministro con representantes del sector agrario de la región.

En lo que respecta a sus competencias, el consejero ha afirmado que el Gobierno andaluz estará al lado de los productores de la región “para ofrecerles todas aquellas alternativas o ayudas que estén en su mano”.