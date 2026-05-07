El Ayuntamiento de Carboneras contrata un estudio de dinámica del litoral para su Plan de Playas y dar solución a El Ancón

ANA LÓPEZ OTERO

El alcalde y la concejala de Playas se reúnen con la consultoría que está elaborando un trabajo esencial para toda actuación en la costa

El Ayuntamiento de Carboneras ha contratado un estudio de dinámica del litoral en el término municipal, necesario para la elaboración del próximo Plan de Playas de la localidad y como base para poder dar una respuesta definitiva a la pérdida de arena en la playa de El Ancón. El alcalde, Salvador Hernández, junto a la concejala de Playas, Ana María Caparrós, ha mantenido un encuentro con Javier Enríquez, representante de Hidtma, la consultoría medioambiental e ingeniería de puertos y costas que ha resultado adjudicataria, para poner en común el inicio de unos trabajos fundamentales para la planificación de actuaciones en el litoral carbonero.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha subrayado que este estudio “es la herramienta necesaria para poder avanzar en la elaboración del próximo Plan de Playas, que ordena el uso de las mismas durante el periodo estival a partir de la autorización de la Junta de Andalucía”. Lo es también, ha continuado, “para poner sobre la mesa una solución definitiva a la pérdida de arena en la playa de El Ancón y, desde el rigor técnico y científico necesarios, poder solicitar al Gobierno central la actuación que corresponda”.

En ese sentido, ha puesto en valor “el trabajo coordinado que venimos realizando para poder avanzar en aspectos esenciales para el disfrute por parte de carboneros y visitantes de unas playas que son una de nuestras señas de identidad más importantes”.

Qué se aborda

El estudio de dinámica del litoral, supone una inversión municipal de 16.940 euros, y se realizará en un plazo de 10 semanas desde la adjudicación del contrato. Tiene como objetivo principal conocer el comportamiento y la evolución de la franja costera, analizando factores como el oleaje, las corrientes y el transporte de sedimentos.

El estudio permitirá identificar las zonas más vulnerables y detectar problemas asociados a fenómenos de erosión o regresión de las playas, así como riesgos derivados de temporales e inundaciones. Los trabajos incluyen la realización de un inventario de las actuaciones previas en el litoral, el cálculo del alcance del oleaje para ubicar correctamente las concesiones de dominio público dentro del Plan de Playas Municipal y el análisis del impacto que tienen infraestructuras construidas, como las instalaciones portuarias.

Esta información técnica es esencial para que el Ayuntamiento solicite la autorización de su próximo Plan de Playas 2026-2029, a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Este Plan de Explotación de Servicios de Temporada, es un documento municipal obligatorio que ordena el uso, servicios prestados, limpieza, seguridad y seguridad sanitaria de las playas durante la temporada estival para equilibrar su disfrute con la conservación del litoral.

Por otro lado, se contemplará en detalle una propuesta de solución para la playa de El Ancón, afectada por la pérdida de arena a partir de los temporales de Levante que se registran en nuestra costa. De ese modo, el documento permitirá requerir la intervención necesaria al Gobierno de España para ejecutar las obras de ingeniería precisas que pongan fin a la inestabilidad de la arena en este espacio, siempre bajo la premisa de la preservación del entorno natural.