El Ayuntamiento de Dalías y Salud Mental El Timón renuevan su convenio para reforzar la atención en el municipio

El Ayuntamiento de Dalías y FEAFES Almería Salud Mental El Timón han renovado su convenio de colaboración para continuar impulsando durante 2026 acciones de intervención comunitaria, sensibilización y apoyo a las personas con problemas de salud mental y sus familias, reafirmando así el compromiso conjunto con el bienestar y la inclusión social de la ciudadanía.

El acuerdo, suscrito por el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, y la presidenta de la asociación, Cristina González Acién, permitirá mantener una estrecha coordinación entre los Servicios Sociales municipales, los equipos de salud mental y atención primaria, favoreciendo una atención integral y personalizada a las personas usuarias del municipio.

Entre las actuaciones previstas destacan la organización de charlas de sensibilización dirigidas a jóvenes, familias, asociaciones, centros educativos y profesionales de los cuidados; la celebración de un evento solidario anual; la elaboración de un vídeo de sensibilización municipal; y el fortalecimiento de los protocolos de coordinación y derivación de casos entre las distintas administraciones y recursos especializados.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha destacado que «la salud mental debe ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas municipales. Con la renovación de este convenio seguimos apostando por una atención cercana, coordinada y preventiva, trabajando de la mano de una entidad con la experiencia y el compromiso de El Timón para ofrecer más oportunidades y recursos a nuestros vecinos».

Asimismo, Lirola ha subrayado que «este acuerdo no solo fortalece los servicios de apoyo, sino que también contribuye a romper estigmas mediante actividades de sensibilización que fomentan una sociedad más inclusiva y solidaria».

Por su parte, la presidenta de FEAFES Almería Salud Mental El Timón, Cristina González Acién, ha agradecido «la confianza que el Ayuntamiento de Dalías deposita un año más en nuestra entidad. Esta colaboración nos permite acercar nuestros programas al municipio, facilitar el acceso a los recursos especializados y seguir acompañando tanto a las personas con problemas de salud mental como a sus familias».

González Acién ha añadido que «la coordinación entre administraciones, profesionales sanitarios y entidades sociales es fundamental para ofrecer una respuesta eficaz y mejorar la calidad de vida de las personas, por lo que este convenio supone una herramienta muy valiosa para seguir avanzando en ese objetivo».

El convenio contempla, además, el apoyo técnico y logístico del Ayuntamiento para el desarrollo de las actividades, así como el compromiso de ambas partes de mantener una comunicación permanente, desarrollar nuevas iniciativas y evaluar conjuntamente los resultados de las iniciativas desarrolladas a lo largo del año. La vigencia del acuerdo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, con la previsión de revisarlo anualmente para garantizar la continuidad de la colaboración.

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