El Ayuntamiento instala una pantalla gigante en Las Almadrabillas para ver la final del Mundial entre España y Argentina

GabinetedePrensa julio 17, 2026 0
PARQUE DE LAS ALMADRABILLAS-CABLE INGLÉS

La capital almeriense se vuelca en animar a la selección con un segundo monitor, que se suma al instalado en la Plaza de Toros

Almería se prepara para vivir la final del Mundial 2026, que se celebrará, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Nueva York), con una nueva pantalla gigante en las Almadrabillas, junto al Cable Inglés, instalada por el Ayuntamiento, que se suma a la ya existente en la Plaza de Toros por la empresa ‘Siente la Plaza’, en la que también colabora la institución municipal.

La elevada expectación generada por el equipo que dirige Luis de la Fuente ha llevado al Consistorio a habilitar una nueva alternativa para que todos los aficionados que quieran ver la finalísima el domingo, 19 de julio, a las 21.00 horas, al aire libre y de forma gratuita puedan hacerlo junto a la familia, amigos o incluso desconocidos a los que les une un mismo objetivo: arropar a la selección española.

La capital almeriense se volcará en animar al vigente campeón de Europa en su enfrentamiento con la actual campeona de América y del Mundo y llevarlo a conseguir su segunda estrella, después de la lograda en el Mundial de Sudáfrica en 2010, frente a las tres que tiene la albiceleste, liderada por Lionel Messi.

En este sentido, a partir de las 19.00 horas, las Almadrabillas se convertirá en un recinto acondicionado para la ocasión, con dj, pintacaras, servicio de barra, aseos y un dispositivo de seguridad y limpieza para garantizar el normal desarrollo del evento en una tarde noche que promete ser muy emocionante.

Además, se iluminarán con los colores de la bandera nacional la Casa Consistorial, el Teatro Apolo, junto al edificio de las Mariposas, en la Puerta de Purchena.

Plaza de las Velas

Ante un posible victoria del combinado nacional español, con posterior celebración de los aficionados en la Plaza de las Velas y la zona centro de la ciudad, la Policía Local ha establecido un servicio preventivo, que incluye la vigilancia aérea a través de drones, para evitar actos vandálicos y alteraciones del orden público y garantizar la seguridad de las personas. De igual forma, se vaciarán las fuentes del centro y se cortará su suministro eléctrico.

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