El Colegio de la Abogacía de Almería expresa su rotunda condena por la agresión a una letrada en El Ejido

GabinetedePrensa julio 17, 2026 0
Juan Luis de Aynat

La corporación mantiene un contacto permanente con la afectada para brindarle acompañamiento integral y hace un llamamiento social para garantizar espacios seguros en el ejercicio de la profesión

El Colegio de la Abogacía de Almería, a través de su Junta de Gobierno y de su decano, Juan Luis de Aynat, ha manifestado públicamente su más firme y absoluta condena ante la grave agresión sufrida este miércoles a primera hora de la mañana por una compañera en la localidad de El Ejido.

Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de estos inaceptables hechos, la institución colegial se ha interesado de forma activa por lo ocurrido y por la evolución del estado de la letrada. En este sentido, y por un respeto a su intimidad personal, así como en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, el Colegio ha tomado la decisión de no hacer pública ninguna información relativa a su identidad, situación personal o detalles de su estado de salud, u otros pormenores que puedan afectar a la investigación y desarrollo de la actuación policial.

La corporación mantiene un contacto directo, cercano y permanente con la afectada. Tanto el decano como la Junta de Gobierno le han trasladado todo el apoyo, la solidaridad y el afecto de la abogacía almeriense en su conjunto. Asimismo, el Colegio ha garantizado a la letrada su total disposición, respaldo y acompañamiento institucional en cualquier decisión o medida que decida adoptar a raíz de este suceso, poniéndose a su entera disposición para todo aquello que pueda requerir.

A través de este comunicado, el Colegio de la Abogacía de Almería desea recalcar que cualquier acto de violencia, coacción, amenaza o intimidación dirigido contra un profesional del derecho por el desarrollo de su labor constituye un hecho de extraordinaria gravedad. Este tipo de conductas representan un ataque frontal e intolerable al propio Estado de Derecho, cuya piedra angular es el derecho fundamental de toda persona a recibir una defensa técnica, libre e independiente. Sin la salvaguarda y la protección de los profesionales que ejercen esta labor, el sistema de garantías decae.

Finalmente, la institución colegial quiere hacer un profundo llamamiento a la reflexión sobre la necesidad imperativa de garantizar espacios seguros para el desarrollo de la profesión jurídica. Resulta ineludible el compromiso de todas las instituciones y de la ciudadanía en su conjunto para trabajar en la mejora de la convivencia en todos los estamentos de la sociedad.

Desde la abogacía almeriense se reivindica el máximo respeto a las más elementales normas básicas de convivencia pacífica, recordando que la violencia, bajo ninguna circunstancia y en ningún contexto, puede encontrar acomodo o justificación como mecanismo de respuesta ante cualquier tipo de discrepancia. El diálogo, el respeto mutuo y el estricto cumplimiento de la legalidad deben prevalecer siempre como únicas vías para la resolución de conflictos en una sociedad democrática.

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