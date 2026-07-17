Rocío Garrido pone en pie a la Plaza de la Constitución con la fuerza de su baile en ‘1405: Ecos del Tiempo’

La bailaora almeriense brilló anoche en una nueva cita del 59º Festival de Flamenco y Danza de Almería demostrando su excelente momento de forma

Rocío Garrido está en un excelente estado de forma, aunque quizá lo más correcto sería decir que su forma de vivir y expresar el flamenco a través del baile siempre ha sido excepcional y quien lo comprobó alguna vez ya lo sabe. Por eso no resulta extraño que la bailaora almeriense volviera a conquistar anoche la Plaza de la Constitución con su nuevo espectáculo ‘1405: Ecos del Tiempo’, en una nueva cita de la 59ª edición del Festival de Flamenco y Danza de Almería que organiza el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de la capital almeriense.

Bien acompañada por un cuadro de auténtico lujo, con David Caro a la guitarra, Pepe de Pura y Antonio ‘El Genial’ al cante, Jhony Cortés a la percusión, José Manuel Ramos ‘El Oruco’ a las palmas y Sergio de Lope a la flauta, Rocío Garrido mostró a las claras las bondades artísticas de un genio que transmite en un baile muy marcado, que mantiene con elegancia la pulcritud de sus movimientos afilados, de escorzos o giros imposibles en algunos momentos, pero también suntuosos en los momentos dulces.

La flamante ganadora de la décima edición del conocido programa de televisión de Canal Sur ‘Tierra de Talento’ -galardón que viene a nutrir un extenso palmarés para Garrido, que atesora entre sus reconocimientos el ‘Premio Desplante’ en la 62º edición del prestigioso Festival Internacional del Cante de las Minas en el año 2023- empezó su actuación con el taranto de la tierra, donde lució en la primera parte el protagonismo solista de Sergio de Lope en la flauta travesera.

Un desarrollo musical que permitió engarzar el tránsito entre los palos sin apenas descanso. Minimizando el tiempo del habitual cambio de vestuario, irrumpió pronto de nuevo en escena para unas seguiriyas pasionales que lucieron especialmente en el diálogo de pie entre los dos cantaores, distintos pero muy complementarios, eléctrico y profundo en el caso de ‘El Genial’ y muy sentimental en el caso de Pepe de Pura, que demuestra por qué está considerado como uno de los más versátiles e inspirados cantaores para el acompañamiento del baile.

Con cambio de escenografía, al reunirse todo el cuadro en torno a una mesa que ejerció de elemento percusivo en el desarrollo de soleás a bulerías, el baile y la actuación concluiría de blanco brillante y mantón bordado para las florituras de unas cantiñas festivas y luminosas. El colofón a un triunfo incontestable de Rocío Garrido.

Esta noche de viernes, 17 de julio, habrá ‘Noche de Cante’ con Segundo Falcón, Pedro ‘El Granaíno’, Ezequiel Benítez y Rancapino Chico. Todavía la Plaza tendrá una nueva velada más el 19 de julio con ‘Noche de Flamencas’, espectacular, con cuatro mujeres de postín: las cantaoras La Macanita, Esperanza Fernández y Aurora Vargas y la bailaora Belén López.

Las entradas siguen a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en https://almeriaculturaentradas.es/, la página web habitual del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. También lo estarán en la taquilla de la Plaza la misma noche del evento, que tienen su inicio previsto inicialmente a las 21.30 horas.

Hay que recordar que toda la información se encuentra disponible actualizada en la web oficial https://yoflamenco.com/. El festival cuenta con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Indanza, Vera Import y Estrella de Levante.

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