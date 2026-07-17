Concluye VeraneArte, una apuesta innovadora para desconectar y hacer amigos

Organizado por el Área de Juventud han participado una veintena de menores de entre 12 y 16 años

Organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Vícar, el programa VeraneArte 2026, ha finalizado con la participación de un total de dieciocho jóvenes del municipio. Se trata de una innovadora propuesta dirigida a menores de entre 12 y 16 años que han tenido la oportunidad de disfrutar de dos semanas de desconexión tecnológica, hacer nuevos amigos y crear auténticas obras de arte con sus propias manos. Este campus de verano se ha desarrollado por las mañanas entre el 29 de junio y el 10 de julio en la Casa de la Juventud y el Deporte. Durante estas semanas, los participantes han disfrutado de talleres, juegos, actividades deportivas, oficios tradicionales y circo, viviendo un verano diferente en un ambiente de convivencia, aprendizaje y diversión. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha destacado “la creatividad, la ilusión y la implicación que han demostrado los jóvenes de Vícar, convirtiendo VeraneArte en un éxito desde su primera edición”.

Las valoraciones recibidas por parte de los participantes han sido muy positivas, destacando la variedad de las actividades y la experiencia compartida. Entre las actividades que se han desarrollado destacan talleres de manualidades, cerámica, esparto, arte tradicional almeriense, juegos, o dinámicas de grupo o circo, todas ellas diseñadas para ofrecer a los chavales una alternativa de ocio diferente durante el verano promoviendo su creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo. Al mismo tiempo, VeraneArte ha significado para las familias de Vícar una nueva alternativa para favorecer la conciliación familiar.

El programa estaba diseñado no solo para el entretenimiento, sino que responde a una filosofía basada en el aprendizaje a través del juego. Por ello, cada una de las jornadas ha dedicado espacios concretos a actividades de carácter creativo, a juegos colectivos y a otras dinámicas donde los niños y niñas han podido potenciar alguna de sus cualidades de manera individual.

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