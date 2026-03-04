El Ayuntamiento de Garrucha pone fin a la pérdida de dinero público equilibrando la tarifa del agua

En 2022 📅 se concesionó (venta, para entendernos) el agua pública de Garrucha 💦, con unos ingresos para este Ayuntamiento de 4.000.000€ 💸💸.

⚠️ Sin embargo, en dicha concesión se creó un déficit de tarifa, ya que el precio del agua estaba fijado en 0,66€ el m³ cuando su coste real era de 0,95€ el m³ 💶.

❌ Este desajuste imperdonable ha generado una deuda para el Ayuntamiento de 1.400.000€, una pérdida que seguía aumentando a un ritmo de 40.000€ mensuales 📈💶.

✅ Tras meses de trabajo y esfuerzo 🤝📑, se ha puesto fin a esa pérdida económica y se han ajustado los precios a la realidad.



Ahora toca la difícil tarea de ver cómo nuestro pueblo 🏘️ asume el agujero de 1.400.000€ generado.

🤝 Reunión con directivos y abogados de GALASA