La Subdelegación del Gobierno presenta a los ayuntamientos las ayudas destinadas a los municipios afectados por los temporales

Martín destaca en la reunión que “las medidas persiguen tener el mayor impacto posible y llegar a todos damnificados en breve espacio de tiempo”

En la provincia de Almería se han habilitado dos oficinas para la tramitación de las solicitudes

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha acogido una reunión con los ayuntamientos de la provincia para dar traslado de las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a los daños provocados por los fenómenos meteorológicos adversos ocurridos durante las últimas semanas en distintos puntos del país. En la reunión, el subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha explicado el paquete de ayudas ya en marcha y que “se marca como objetivo tener el mayor impacto posible y llegar a todos los damnificados”.

En el encuentro, han participado además el jefe de Protección Civil de Almería junto a técnicos de esta unidad y personal de Tragsa con la finalidad “de resolver cualquier cuestión administrativa relacionada con la presentación de las solicitudes por parte de los consistorios”. Esta reunión, tal y como ha subrayado el subdelegado persigue “dar a conocer el conjunto de medidas aprobadas que asciende a 7.000 millones de euros en su totalidad para sufragar los daños provocados por el tren de borrascas que azotó a buena parte de la provincia desde el pasado mes de diciembre y hasta mediados del mes de febrero”.

Martín ha trasladado que “hemos puesto los medios y personal necesario para atender a los ciudadanos, así como a los ayuntamientos y empresas que han sufrido daños por los temporales con el fin de ofrecer una respuesta ágil y celeridad en la gestión durante la tramitación de las ayudas”.

En concreto durante esta reunión se han desgranado las diferentes líneas de ayudas según el damnificado, así cómo cuáles son los pasos para la presentación de las solicitudes y el proceso de tramitación para los daños en infraestructuras municipales.