UGT Y CCOO ALERTAN DEL AUMENTO DE LASINIESTRALIDAD LABORAL UN 62 % RESPECTO ALAÑO PASADO EN ALMERÍA

CCOO y UGT se concentran en la puerta del edificio sindical en Almería por el 8.o

fallecido: un joven de 44 años que trabajaba en un taller mecánico y que se

encontraba en el varadero del puerto de Aguadulce sufrió un fuerte traumatismo

en la cabeza tras el reventón de un neumático. Actualmente, el accidente se

encuentra en investigación y bajo secreto de sumario.



Andalucía continúa siendo la comunidad con mayor mortalidad laboral,

concentrando el 22 % del total nacional, un ranking en el que también lidera el

número de accidentes de trabajo. Especial preocupación genera el incremento de

la siniestralidad en sectores como la construcción, donde la presión por los plazos,

la subcontratación en cadena y la precariedad continúan siendo factores

determinantes. No hablamos de fatalidades, sino de falta de prevención.

Unas cifras inasumibles: cada tres días fallece una persona trabajadora y cada

cinco minutos se produce un accidente laboral.

Con los datos que actualmente ha facilitado la Administración en este año,

tenemos que lamentar en Andalucía la muerte de 37 personas trabajadoras y, en

nuestra provincia, los datos ya son escandalosos, ya que han fallecido 8 personas.

Además, Almería ha registrado un incremento de la siniestralidad laboral del 62

%, una cifra inadmisible que evidencia la falta de medidas preventivas eficaces y

la necesidad urgente de reforzar la vigilancia y el cumplimiento de la normativa en

materia de seguridad y salud laboral.

Analizando las causas, cabe destacar que la primera son los infartos, derrames

cerebrales y otras patologías no traumáticas, que representan el 36 % del total de

accidentes mortales en jornada, junto con las lesiones múltiples derivadas de

caídas en altura o aplastamientos.

Además de fortalecer la normativa preventiva, es fundamental que las empresas

cumplan con la legislación vigente. Analizando la estadística de sanciones en

materia laboral, con datos hasta diciembre de 2025, se han realizado 4.937

sanciones en materia de prevención de riesgos laborales, lo que demuestra

objetivamente que no se cumple la ley y que las sanciones a las empresas

incumplidoras deben ser ejemplares.

Ante esta situación, UGT y CCOO consideran imprescindible reforzar la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aumentando los recursos humanos y

materiales para garantizar un mayor control del cumplimiento de la normativa preventiva. Es necesario intensificar las actuaciones inspectoras, especialmente

en los sectores con mayor siniestralidad, para acabar con la impunidad de las

empresas incumplidoras y asegurar entornos laborales seguros y saludables.

Asimismo, es necesario reforzar la investigación de todos los accidentes mortales

y de los más graves, así como la capacidad de intervención en las empresas,

especialmente pequeñas y medianas, donde en muchas ocasiones no existe

representación sindical. En este sentido, se vuelve a incidir en la importancia de

la creación de la figura del delegado/a territorial y sectorial en prevención como

herramienta clave, que funciona en otras comunidades y que, en nuestra

provincia, donde el tejido industrial es de micropymes, es fundamental.

Ante este escenario, ambas organizaciones sindicales rechazan las propuestas

empresariales centradas en recortar derechos y recalcan la importancia de la

formación para los delegados/as en horario laboral o con compensación de horas

si es fuera del mismo.

CCOO y UGT concluyen recordando que los accidentes y las enfermedades

laborales no son inevitables: se pueden evitar, y debemos avanzar en una mayor

protección de las víctimas de accidentes laborales y sus familias, articulando

mecanismos de apoyo económico y social, mientras que ambos sindicatos

reafirman su compromiso de seguir luchando por entornos de trabajo seguros y

saludables.