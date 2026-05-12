UGT Y CCOO ALERTAN DEL AUMENTO DE LASINIESTRALIDAD LABORAL UN 62 % RESPECTO ALAÑO PASADO EN ALMERÍA

CCOO y UGT se concentran en la puerta del edificio sindical en Almería por el 8.o
fallecido: un joven de 44 años que trabajaba en un taller mecánico y que se
encontraba en el varadero del puerto de Aguadulce sufrió un fuerte traumatismo
en la cabeza tras el reventón de un neumático. Actualmente, el accidente se
encuentra en investigación y bajo secreto de sumario.
Andalucía continúa siendo la comunidad con mayor mortalidad laboral,
concentrando el 22 % del total nacional, un ranking en el que también lidera el
número de accidentes de trabajo. Especial preocupación genera el incremento de
la siniestralidad en sectores como la construcción, donde la presión por los plazos,
la subcontratación en cadena y la precariedad continúan siendo factores
determinantes. No hablamos de fatalidades, sino de falta de prevención.
Unas cifras inasumibles: cada tres días fallece una persona trabajadora y cada
cinco minutos se produce un accidente laboral.
Con los datos que actualmente ha facilitado la Administración en este año,
tenemos que lamentar en Andalucía la muerte de 37 personas trabajadoras y, en
nuestra provincia, los datos ya son escandalosos, ya que han fallecido 8 personas.
Además, Almería ha registrado un incremento de la siniestralidad laboral del 62
%, una cifra inadmisible que evidencia la falta de medidas preventivas eficaces y
la necesidad urgente de reforzar la vigilancia y el cumplimiento de la normativa en
materia de seguridad y salud laboral.
Analizando las causas, cabe destacar que la primera son los infartos, derrames
cerebrales y otras patologías no traumáticas, que representan el 36 % del total de
accidentes mortales en jornada, junto con las lesiones múltiples derivadas de
caídas en altura o aplastamientos.
Además de fortalecer la normativa preventiva, es fundamental que las empresas
cumplan con la legislación vigente. Analizando la estadística de sanciones en
materia laboral, con datos hasta diciembre de 2025, se han realizado 4.937
sanciones en materia de prevención de riesgos laborales, lo que demuestra
objetivamente que no se cumple la ley y que las sanciones a las empresas
incumplidoras deben ser ejemplares.
Ante esta situación, UGT y CCOO consideran imprescindible reforzar la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aumentando los recursos humanos y
materiales para garantizar un mayor control del cumplimiento de la normativa preventiva. Es necesario intensificar las actuaciones inspectoras, especialmente
en los sectores con mayor siniestralidad, para acabar con la impunidad de las
empresas incumplidoras y asegurar entornos laborales seguros y saludables.
Asimismo, es necesario reforzar la investigación de todos los accidentes mortales
y de los más graves, así como la capacidad de intervención en las empresas,
especialmente pequeñas y medianas, donde en muchas ocasiones no existe
representación sindical. En este sentido, se vuelve a incidir en la importancia de
la creación de la figura del delegado/a territorial y sectorial en prevención como
herramienta clave, que funciona en otras comunidades y que, en nuestra
provincia, donde el tejido industrial es de micropymes, es fundamental.
Ante este escenario, ambas organizaciones sindicales rechazan las propuestas
empresariales centradas en recortar derechos y recalcan la importancia de la
formación para los delegados/as en horario laboral o con compensación de horas
si es fuera del mismo.
CCOO y UGT concluyen recordando que los accidentes y las enfermedades
laborales no son inevitables: se pueden evitar, y debemos avanzar en una mayor
protección de las víctimas de accidentes laborales y sus familias, articulando
mecanismos de apoyo económico y social, mientras que ambos sindicatos
reafirman su compromiso de seguir luchando por entornos de trabajo seguros y
saludables.