El Ayuntamiento de Huércal-Overa apoya a las Cofradías y a la  Asociación Coros y Danzas Virgen del Río con la cesión de las casetas para la Feria 2025

Patricia López Rojas

El Ayuntamiento de Huércal-Overa apoya a las Cofradías del municipio (La Borriquita, Paso Morado, Paso Blanco y Paso Negro) y a la Asociación Cultural Coros y Danzas Virgen del Río con la cesión gratuita de las casetas para la Feria 2025.

Así ha quedado de manifiesto en el convenio que el Alcalde, Domingo Fernández, ha firmado junto a los responsables de las Cofradías y la mencionada Asociación ya que “el Ayuntamiento tiene el objetivo de promover actividades culturales, sociales y festivas, fomentando la colaboración con entidades sin ánimo de lucro”.

A través de la rubrica se proporcionan por parte del Consistorio las instalaciones municipales del Recinto Ferial para el desarrollo de la caseta en la Feria, en concreto se trata del espacio y las carpas, valoradas en más de 7.000 € para cada uno de los beneficiarios.

El Alcalde explicó que “un año más ponemos a disposición de las Cofradías y la Asociación Coros y Danzas Virgen del Río las casetas de nuestra Feria. Esta es una ayuda que se suma a la que anualmente ya damos a las Cofradías de cara a Semana Santa, una forma de colaborar con nuestra Semana Grande, a la vez que promovemos los valores de las tradiciones y Folclore con la Asociación de Coros y Danzas”.