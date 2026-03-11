MANIFESTACIÓN ANTIIMPERIALISTA, APOYO A LOS PUEBLOS AGREDIDOS POR EL IMPERIALISMO. Sábado 14 a las 12 h Plaza San Sebastián.-Almería

Ante la violencia desatada y ejercida por el imperialismo contra pueblos y naciones en todos los hemisferios del planeta, no podemos quedar silenciadas, silenciados ni equidistantes. El imperialismo anglo-sionista agrede y asesina de formas diferentes, pero siempre violentas, a través de guerras de carácter militar e híbridas, a Palestina, Líbano, Cuba, Sáhara, Venezuela y un largo etcétera de pueblos y naciones que en estos momentos están siendo agredidos y amenazados.

La nación persa de Irán está siendo agredida con una violencia visceral por quienes no perdonan que apoye las causas que consideran justas de los pueblos frente al sionismo. Es necesario que los pueblos se organicen y respondan a esta violencia sistemática del imperialismo anglo-sionista.

Desde la plataforma Bases Fuera OTAN NO, convocamos y emplazamos a la manifestación que se celebrará el próximo sábado día 14 a las 12 h, con salida desde la Plaza San Sebastián de Almería capital. Exigimos la retirada inmediata de todas las tropas yanquis de todos los países y naciones, el reconocimiento de la autodeterminación de Palestina y el Sáhara, el desmantelamiento de las bases yanquis en suelo andaluz, el fin de toda agresión militar y el fin de todo bloqueo económico y humano.