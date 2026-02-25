El Ayuntamiento de Huércal-Overa inicia la campaña de prevención contra la procesionaria en Parques y zonas verdes

Patricia López Rojas

El Ayuntamiento de Huércal-Overa, a través de la concejalía de Medio Ambiente, ha puesto en marcha una nueva campaña de fumigación contra la procesionaria del pino. Estas labores técnicas, que ya se han iniciado en el Parque Municipal Adolfo Suárez, continuarán durante los próximos días en todos los parques y zonas verdes del término municipal que cuenten con ejemplares de pinos.

El objetivo principal de esta actuación es evitar la plaga de gusanos que de forma cíclica se produce en esta época del año. Al adelantarse a la eclosión y descenso de las orugas, el consistorio busca minimizar los riesgos para la salud pública.

El concejal de Medio Ambiente, Pedro Carrasco, ha destacado la importancia de la planificación en estas tareas, “estamos siendo previsores y adelantándonos a esta plaga para evitar posibles reacciones alérgicas entre los vecinos que frecuentan los parques y, sobre todo, entre los más pequeños que juegan a diario en los mismos”.

Desde el Ayuntamiento puntualizan que, aunque esta plaga es un fenómeno natural anual en los pinos, el inicio temprano de la fumigación es clave para la seguridad ciudadana. “Somos conscientes de que esta situación se repite cada año; por ello comenzamos antes de que aparezcan los primeros gusanos. Estamos actuando como debíamos, con previsión para evitar problemas”, ha señalado el edil.

El procedimiento ejecutado por la empresa especializada encargada del servicio no se limita a esta acción puntual, sino que integra otros tratamientos anuales para garantizar la salud de la masa arbórea del municipio.

Asimismo, cabe recordar que esta no es la única campaña de control de plagas que desarrolla el Ayuntamiento de Huércal-Overa. Periódicamente, se realizan fumigaciones y labores de mantenimiento en las distintas zonas verdes del casco urbano y las pedanías con el objeto de prevenir cualquier otro tipo de infestación y mantener los espacios públicos en condiciones óptimas para el disfrute de los huercalenses.