Convocadas las subvenciones para las asociaciones y federaciones de consumidores

Las ayudas se destinan a la realización de programas formativos, la promoción del consumo responsable y el fomento del asociacionismo

La Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha convocado, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones correspondientes al ejercicio 2026 dirigidas a asociaciones, organizaciones y federaciones de asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarias, con una dotación global de 730.000 euros.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha explicado que estas ayudas, publicadas este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tienen como objetivo respaldar la labor de las asociaciones en la realización de sus programas formativos en materia de consumo, las actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y sostenible, para el funcionamiento de las oficinas de atención e información a las personas consumidoras, así como para fomentar el asociacionismo en la comunidad autónoma de Andalucía.

El plazo de presentación de las solicitudes de estas ayudas es de 15 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de la convocatoria en el BOJA. Las solicitudes deben presentarse exclusivamente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tanto la citada solicitud como el formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de documentos pueden obtenerse en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía y a través de esta dirección electrónica.

El consejero ha destacado el papel fundamental que desempeñan estas organizaciones como canal de orientación y apoyo a la ciudadanía ante reclamaciones, conflictos de consumo o dudas relacionadas con la adquisición de bienes y la contratación de servicios, en especial en un escenario marcado por la digitalización de las relaciones de consumo y la aparición de nuevas formas de comercialización y contratación, de forma que contribuyen a impulsar una mayor cultura de consumo responsable en toda la comunidad autónoma.

Consumo Responde

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es,y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.