El Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Diputación Provincial forman a 30 jóvenes del municipio como  monitores de Ocio y Tiempo Libre

Patricia López Rojas

El Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Diputación Provincial de Almería, a través del Negociado de Juventud, han formado a 30 jóvenes del municipio, de entre 14 y 30 años, como Monitores de Ocio y Tiempo Libre. La concejal de Juventud, Juani Egea, y el edil de Nuevas Tecnologías, José Manuel Viseras, han entregado los diplomas acreditativos a los alumnos.

Con este curso se ha facilitado al alumnado herramientas para que diseñen, implementen y evalúen actividades que puede llevar a cabo un monitor de Ocio y Tiempo Libre, adoptando las estrategias más adecuadas y gestionando los recursos técnicos y humanos necesarios.

La concejal de Juventud, Juani Egea, ha felicitado a los alumnos por el aprovechamiento de este curso con el que “continuamos formando a los jóvenes de nuestro municipio, dándoles la oportunidad de aumentar sus conocimientos y experiencias, de forma que tengan más oportunidades para su acceso al mercado laboral a la vez que se enriquecen personalmente”.

Con esta formación complementaria “seguimos trabajando junto a Diputación en beneficio de los jóvenes de nuestra provincia. Este grupo de jóvenes ha tenido la oportunidad de formarse en un área con una alta demanda laboral en la zona”, ha señalado Egea quien ha animado a los jóvenes a continuar formándose con los distintos programas que se ofrecen desde el Ayuntamiento en distintas áreas”.

Con una duración de 25 horas los alumnos han adquirido conocimientos sobre habilidades del monitor, animación, concepto de animación, técnicas de dinámicas de grupo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil, primeros auxilios, programación de actividades y animación en espacios abiertos, entre otros.

Esta iniciativa formativa está enmarcada en el programa de “Formación para Jóvenes”, que organiza el Negociado de Juventud, del Área de Deportes, Vida Saludable y Juventud de la Diputación de Almería, cuyos cursos tienen la finalidad de atender las necesidades formativas de los jóvenes de la provincia, facilitándoles recursos humanos y materiales para la adquisición de conocimientos y experiencias que contribuyan a su inserción laboral y a su promoción personal.