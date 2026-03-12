Almería celebra el Día Mundial del Riñón con un acto de ALCER en el Espacio Alma

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, destacó “la importancia de la prevención y la detección precoz” y felicitó a la asociación “por su acompañamiento a pacientes y sus familias”

El Espacio Alma municipal acogió en la tarde del miércoles un acto organizado por ALCER Almería con motivo del Día Mundial del Riñón, que se conmemora hoy, 12 de marzo. La jornada forma parte de las actividades que la asociación ha desarrollado durante toda la semana para concienciar sobre la prevención de las enfermedades renales, visibilizar la realidad de quienes conviven con esta patología y promover la donación de órganos.

El acto fue inaugurado por la presidenta de ALCER Almería, Mª Ángeles Fernández, quien destacó los 20 años de trayectoria de la asociación dando visibilidad a la enfermedad renal y acompañando a pacientes y familias. Durante la apertura se realizó la lectura del manifiesto y se presentó la conferencia sobre trasplante renal impartida por la nefróloga del Hospital Universitario Torrecárdenas, Paloma Flores, en la que se abordaron temas como listas de espera, compatibilidad para donaciones y la importancia de la prevención mediante análisis de sangre que permiten detectar un fallo renal antes de que sea necesario recurrir a la hemodiálisis.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, destacó “la importancia de la prevención y la detección precoz, así como la labor de ALCER acompañando a los pacientes y sus familias mediante información, apoyo psicológico y asesoramiento social, además de visibilizar la enfermedad y fomentar la donación de órganos”.

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz, resaltó la solidaridad de la provincia en materia de donación de órganos y anunció una inversión de 12,7 millones de euros en el Hospital de Poniente para mejorar la atención a pacientes renales y facilitar análisis y seguimientos más cercanos, evitando desplazamientos al Hospital Universitario Torrecárdenas y beneficiando a unos 180 pacientes del Poniente almeriense. También destacó la labor de acompañamiento de ALCER para mejorar la vida de las personas con enfermedad renal crónica.

Por su parte, la diputada de Igualdad y Familia de la Diputación de Almería, Lorena Nieto, felicitó a ALCER por su labor diaria en favor de los pacientes renales y sus familias y ha destacado que “la labor que realiza esta asociación es fundamental para visibilizar la importancia de la prevención y del cuidado de los riñones, además de ofrecer un apoyo imprescindible a quienes conviven con la enfermedad renal, acompañándolos en momentos tan delicados como los tratamientos o los desplazamientos necesarios para recibirlos”.

Asimismo, Nieto ha puesto en valor el papel de la entidad dentro del Consejo Provincial de la Familia y el compromiso de la institución provincial con esta causa: “Desde la Diputación de Almería queremos reconocer su implicación activa en este órgano de participación y sumar esfuerzos en una jornada tan significativa como el Día Mundial del Riñón. Vamos a seguir colaborando con ALCER y escuchando sus necesidades para avanzar en la sensibilización social y mejorar la calidad de vida de los pacientes renales de nuestra provincia”.

La doctora Paloma Flores explicó que el camino hacia un trasplante renal es largo y requiere múltiples pruebas para garantizar que el paciente reúne las condiciones óptimas. Aunque exige medicación de por vida, mejora significativamente la calidad de vida y reduce los costes del sistema sanitario en comparación con la hemodiálisis prolongada.

Según los datos aportados por la asociación, la enfermedad renal crónica afecta a más de 850 millones de personas en el mundo y a aproximadamente un 15 % de la población en España, lo que la convierte en un importante problema de salud pública.

El acto celebrado en el Espacio Alma permitió combinar concienciación, formación y sensibilización, reforzando la importancia de la prevención, la atención cercana a los pacientes y la solidaridad de la sociedad almeriense en torno a la salud renal.