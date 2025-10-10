El Ayuntamiento de Pechina solicita su adhesión al sistema VioGén de protección a las víctimas de violencia de género

El subdelegado y el alcalde presiden la Junta Local de Seguridad en la que se muestra la voluntad de incorporarse al Sistema de Seguimiento Integral del Ministerio del Interior

Una vez firmado el convenio y la posterior publicación en el BOE, Almería tendrá 32 un total municipios adheridos a VioGén

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández, y el alcalde de Pechina, José Manuel Moreno Díaz, han copresidido la Junta Local de Seguridad donde el ayuntamiento solicita su adhesión al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, VioGén. A esta reunión han asistido además la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Loly Cruz, junto a representantes municipales, de la Guardia Civil y de la Policía Local del Ayuntamiento de esta localidad.

Tras la firma del acuerdo, el subdelegado ha querido expresar “el agradecimiento al ayuntamiento por haber iniciado los trámites y mostrar de esta forma la voluntad de trabajar de forma coordinada con el Ministerio del Interior para hacer frente a la violencia contra la mujer”. Además, Martín ha manifestado “el firme compromiso del Gobierno de España que necesita de la colaboración de todas las administraciones para que las políticas de igualdad y contra de las violencias machistas sigan implementándose y puedan trasladarse a toda la sociedad”. El subdelegado ha animado a otros ayuntamientos de la provincia “que también se adhieran al sistema VioGén porque es una prioridad en la que se precisa de la implicación de todas las administraciones y de todos los recursos existentes”.

Por su parte, el alcalde de Pechina ha afirmado que “desde el Ayuntamiento queremos poner todos los medios que tenemos a nuestro alcance para trabajar de forma coordinada junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para luchar contra la violencia hacia las mujeres”. Moreno ha destacado “la importancia de la colaboración para aunar esfuerzos contra la violencia de género con el apoyo de todas las herramientas existentes”.

Tras la aprobación del procedimiento operativo de coordinación entre la Comandancia de la Guardia Civil y el Ayuntamiento, el siguiente paso será la firma del correspondiente convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y el consistorio de Pechina y la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado. Una vez finalizados estos pasos, la Policía local de esta localidad tendrá acceso al sistema VioGén y colaborará con la Guardia Civil en la protección de las mujeres que, en el municipio, sean víctimas de violencia de género. Para la inclusión en el programa, las localidades que quieran solicitar su adhesión precisan contar con al menos un agente de Policía Local.

Últimas incorporaciones

Con la adhesión de Pechina serán en total 32 el número de municipios de la provincia de Almería dentro del sistema VioGén, tras las recientes incorporaciones de Abrucena y Fiñana.

Según datos del mes de agosto del último boletín estadístico publicado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia Genero, había 3.144 casos activos dentro del Sistema VioGén en Almería, del total de 27.215 casos que había registrados en Andalucía.