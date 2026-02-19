El Ayuntamiento impone el Escudo de Oro de la Ciudad a Juan Rigaud “por su servicio constante a Almería”

La alcaldesa entrega la distinción al empresario, nacido en 1932, y destaca su implicación durante toda su trayectoria “por hacer de Almería una ciudad más vibrante, más cosmopolita y más culta”

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha impuesto este miércoles el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería al empresario Juan Rigaud, que ha sido merecedor de la máxima distinción municipal “por ser referente y dinamizador de la vida cultural y social de la ciudad así como en la conservación y aumento de su patrimonio cultural e histórico”.

Acompañado de familiares, amigos y antiguos trabajadores, el empresario, nacido en 1932, ha recibido una condecoración que la alcaldesa ha definido como “el agradecimiento de una ciudad a un hijo por su inmenso amor a Almería”. “Juan soñó con una Almería más grande, mejor y más justa y trabajó incansablemente para mejorarla. Y hasta el día de hoy sigue haciéndolo”, ha trasladado Vázquez.

“Las administraciones públicas tenemos el deber y también el privilegio de visibilizar a personas referentes, de poner en valor a aquellas personas que desde sus distintos ámbitos de responsabilidad han dedicado su talento y su esfuerzo, quitando muchas veces tiempo de su familia para dedicarlo al bienestar colectivo. Juan Rigaud es el ejemplo perfecto de ese compromiso”, ha añadido la regidora, quien ha asegurado que “su vida profesional y personal ha sido un servicio constante a Almería y una inversión en su progreso, en su belleza y en su cultura”.

María del Mar Vázquez ha relatado algunos de sus logros durante su trayectoria, como fue, en 1960, la creación del proyecto de Gladys, “donde no solo abrió una tienda, sino que plantó una semilla de atrevimiento, de elegancia y modernidad en una ciudad demasiado alejada de todo y de casi todos”.

“Juan fue el gran impulsor de la moda en Almería durante décadas, y lo hizo además a su manera: llevando desfiles y galas benéficas a nuestra Alcazaba y al Teatro Cervantes, convirtiendo nuestro patrimonio en pasarela e implicando a toda la sociedad en un proyecto para, si me permiten la expresión, sacudirnos las legañas y hacer de Almería una ciudad más vibrante, más cosmopolita y más culta”, ha comentado.

“Su ambición por Almería no conocía límites”, ha asegurado Vázquez antes de recordar que el homenajeado “soñó con colocarnos en el mapa de la alta costura nacional con la Moda Luz Solar, atrayendo a figuras como Montesinos o Del Pozo”.

La alcaldesa ha valorado igualmente que “su amor por la ciudad iba mucho más allá del negocio” ya que “fue un luchador incansable por la cultura y las infraestructuras que nos hacían falta”. Así ha rememorado que como presidente de la comisión gestora, “fue clave para traer el Conservatorio de Música a Almería”. Igualmente, fue fundador y presidente de la Comisión Pro-Rambla, “soñando y trabajando por ese pulmón que hoy disfrutamos todos” y que “comprendió la importancia de un comercio local fuerte” y fue fundador y portavoz de la asociación ‘Alcentro’, “para defender y profesionalizar nuestro comercio tradicional”.

Por último, ha asegurado que “quizás uno de sus legados más perdurables” haya sido ser fundador y presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Pintura (Doña Pakyta). “Su mediación personal fue fundamental para que los almerienses tengamos hoy ese maravilloso recurso cultural y museístico. Juan gestionó e hizo posibles cesiones con el Museo del Prado, impulsó catálogos y rescató del olvido a nuestros pintores locales. Gracias a él, el patrimonio artístico de Almería tiene una casa propia de la que podemos disfrutar los almerienses y cuantos nos visitan”, ha añadido.

Vázquez ha concluido su intervención asegurando que “Juan Rigaud es un espejo en el que debemos mirarnos para visibilizar esta referencia de personas que trabajan siempre por Almería. Es un orgullo para el Ayuntamiento y estas personas son súper necesarias porque tenemos que ir de la mano para seguir transformando y generando oportunidades. Por eso, las personas como Juan son tan valiosas e imprescindibles, porque no se limitan a vivir en la ciudad, sino que la imaginan, la construyen y la hacen grande”.

“Todo por Almería”

El empresario Juan Rigaud, visiblemente emocionado, ha asegurado que “todo” lo que ha hecho a lo largo de su vida lo ha hecho por Almería. En su nombre, su hijo Juan Ignacio, ha sido el encargado de leer un texto preparado por el homenajeado.

“Creo que si algo nos define como nuestra propia tierra es nuestra capacidad para florecer en el desierto. La ciudad es la que algunos de los que hoy estamos aquí soñamos hace 50 años. La Almería de entonces nada tiene que ver con la ciudad que es ahora”, ha trasladado. “Los grandes proyectos que han cambiado a Almería no hubieran sido posibles sin el empuje de una ciudadanía activa que no se conformaba con lo que tenía, que creía en el enorme potencial que tiene esta ciudad y que siempre peleado por poner en valor su cultura y su patrimonio”, ha valorado.

“Ahora toca a las nuevas generaciones recoger el testigo. No os limitéis a estar en Almería. Vivid Almería, implicaros, porque una ciudad no se construye solo con ladrillos, se construye con ideas, con propuestas, con el inconformismo de quienes la aman. No esperéis que el futuro llegue, proponedlo vosotros para vuestros hijos, como en su día hicimos nosotros.”, ha reflexionado para finalizar.