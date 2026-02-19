La Policía Nacional detiene por segunda vez a un varón que, tras quedar en libertad por un robo con fuerza en un establecimiento de telefonía, regresó inmediatamente para amenazar y robar de nuevo a su propietario

§ Nada más salir del juzgado, el detenido se presentó en el mismo comercio donde había robado para amenazar al propietario con quemar el local y exigirle dinero bajo amenazas

§ Las cámaras de seguridad grabaron las imágenes y el audio de ambos robos, así los agentes constataron que el encartado fue directamente al establecimiento al quedar en libertad y que vestía la misma ropa con la que fue reseñado en comisaría horas antes

§ Pese a que el arrestado trató de coaccionar al denunciante para evitar nuevas actuaciones policiales, los investigadores lograron localizarle y detenerle por segunda vez

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en establecimiento que, tras quedar en libertad provisional a la espera de juicio, regresó al mismo comercio para intimidar a su propietario y sustraerle dinero en efectivo, imputándosele ahora además un delito de robo con violencia.



La investigación se inició el pasado 22 de enero tras la denuncia presentada por el propietario de un establecimiento de telefonía y electrónica, donde a las 04:00 horas de la madrugada se produjo un robo con fuerza mediante fractura de la cerradura de la persiana metálica y forzamiento de la puerta interior. El autor sustrajo siete terminales móviles de alta gama. Las cámaras de seguridad del local captaron imágenes nítidas del asalto, lo que permitió a los agentes identificar al presunto responsable en menos de 24 horas.



El investigado fue localizado y detenido gracias a la colaboración entre las Brigadas de Policía Judicial, Científica y Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Almería. Fue puesto a disposición judicial, quedando en libertad provisional a la espera de juicio.



Sorprendentemente, apenas unos minutos después de abandonar el juzgado, el arrestado se personó nuevamente en el mismo establecimiento donde había cometido el robo. Según las imágenes aportadas por el perjudicado, accedió al interior del local y, adoptando una actitud desafiante, recriminó violentamente al propietario haberlo denunciado. Durante la escena, que quedó grabada tanto en vídeo como en audio, el detenido le amenazó con quemar el negocio y le coaccionó para que no avisara a la Policía.



Las grabaciones permitieron comprobar que el autor vestía exactamente la misma ropa con la que había sido fotografiado durante su reseña policial apenas unas horas antes. En el transcurso de la intimidación, golpeó el mobiliario del establecimiento, intentó acceder a la caja registradora y, finalmente, consiguió que el propietario, atemorizado, le entregara 30 euros en efectivo a cambio de que abandonara el lugar.



Ante la gravedad de los hechos y pese al temor inicial del perjudicado a denunciar por miedo a represalias, los investigadores realizaron el correspondiente visionado y transcripción de las imágenes, acordando la imputación de nuevos delitos para esta persona, que ya contaba con antecedentes policiales previos a estos hechos.

Screenshot





El pasado 17 de febrero, agentes de la Policía Nacional procedieron nuevamente a la detención del encartado en la vía pública, intervención que se desarrolló sin incidentes.