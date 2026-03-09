El Ayuntamiento inicia en el barrio de El Zapillo la instalación de más de 500 nuevas papeleras para mejorar la limpieza urbana



La actuación, que arranca en el frente marítimo y se extenderá a otros barrios de la ciudad, forma parte de una inversión municipal de más de 70.000 euros para renovar y ampliar el mobiliario urbano

El Ayuntamiento de Almería ha comenzado la instalación de 514 nuevas papeleras en distintos puntos de la ciudad, una actuación que se inicia en el barrio de El Zapillo, concretamente en el tramo comprendido entre la Avenida Cabo de Gata y el Paseo Marítimo, y que continuará extendiéndose, progresiva y preferentemente, por el resto del frente litoral del municipio

Una actuación que se lleva a cabo tras la adjudicación del último contrato de suministro destinado a reforzar y renovar este elemento del mobiliario urbano. La medida permitirá tanto sustituir unidades deterioradas como atender nuevas necesidades detectadas en diferentes barrios.

El concejal del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha visitado una de las principales zonas donde se desarrollará esta actuación, el barrio de El Zapillo, con el objetivo de supervisar el inicio de la colocación de las nuevas papeleras y comprobar sobre el terreno el desarrollo de los trabajos.

En total, el Ayuntamiento ha adquirido 514 nuevas papeleras, con una inversión municipal de 76.054,55 euros, que permitirán ampliar la red de mobiliario urbano destinada a facilitar el depósito de residuos en la vía pública y mejorar la limpieza de calles y espacios públicos.

Del total de unidades adquiridas, 314 papeleras cuentan con una capacidad de 80 litros (modelo ‘Ibiza’ o similar) y 200 unidades tienen una capacidad de 50 litros (modelo ‘Cibeles’ o similar), lo que permitirá adaptar su instalación a las características de cada espacio urbano.

Instalación progresiva

El proceso de instalación se realizará de forma “progresiva”, como así ha destacado Urdiales, priorizando en primer lugar aquellas zonas donde el mobiliario urbano presenta mayor desgaste o donde existe una mayor demanda vecinal.

Así, y en el caso de El Zapillo, la sustitución y dotación de papeleras se centrárá en el tramo comprendido entre la Avenida Cabo de Gata y el Paseo Marítimo, y continuará extendiéndose a lo largo del frente marítimo del municipio, uno de los espacios más expuestos a las condiciones ambientales y con mayor tránsito peatonal.

Posteriormente, la colocación de papeleras continuará en distintos barrios de la ciudad, atendiendo tanto a las solicitudes trasladadas por vecinos y colectivos como a las necesidades detectadas por los servicios municipales. Asimismo, se priorizará la instalación de papeleras colgantes en aquellas calles con aceras más estrechas, de forma que ocupen menos espacio y faciliten la movilidad peatonal.

Las nuevas papeleras están fabricadas en polietileno con material 100 % reciclado, un diseño que ofrece mayor resistencia frente a la corrosión y a las inclemencias meteorológicas, además de mejorar la protección del contenido frente al viento y reducir las necesidades de mantenimiento respecto a los modelos metálicos tradicionales.

Con esta renovación, el Ayuntamiento comienza también a sustituir progresivamente el modelo metálico conocido como ‘Alcazaba’, más vulnerable al deterioro, apostando por soluciones más duraderas y sostenibles para el mobiliario urbano

De esta forma el Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora de la limpieza y la sostenibilidad del espacio urbano, al tiempo que se anticipa a la renovación integral de papeleras prevista en el futuro contrato de limpieza urbana, cuya puesta en marcha permitirá modernizar este equipamiento en toda la ciudad.