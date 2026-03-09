HolyCards regresa a Almería con su segunda edición, 12.000 álbumes y más de seis millones de cromos cofrades

El Ayuntamiento colabora en esta colección, que incorpora como gran novedad una sección dedicada a la Semana Santa provincial y nuevos contenidos sobre bandas y glorias

La colección HolyCards Almería ha presentado este lunes su segunda edición, consolidándose como una de las iniciativas culturales más innovadoras para la difusión y promoción de la Semana Santa almeriense a través de un formato dinámico y participativo como es el álbum de cromos.

Tras la gran acogida de su primera edición, el proyecto regresa con una producción de 12.000 álbumes y más de 6 millones de cromos, cifras que reflejan el crecimiento de esta iniciativa y su fuerte implantación entre aficionados, coleccionistas y familias.

HolyCards se ha convertido en una herramienta que acerca el patrimonio cultural y artístico a públicos de todas las edades, fomentando el conocimiento de las hermandades, sus imágenes titulares y las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de Almería.

Una de las principales novedades de esta segunda edición es el orden narrativo del álbum, que este año sigue el desarrollo natural de la Semana Santa almeriense según el orden de sus días, permitiendo a los coleccionistas recorrer las procesiones desde el inicio de la semana hasta el Domingo de Resurrección.

De esta manera, el álbum se convierte también en una forma de revivir y entender la Semana Santa de Almería a través de sus jornadas, hermandades y momentos más representativos. Además, incorpora un apartado especial dedicado a la Magna celebrada en 2022, uno de los acontecimientos más destacados de los últimos años en la Semana Santa de Almería.

La colección suma igualmente dos nuevas secciones temáticas que amplían el contenido del álbum. Por un lado, una sección dedicada a las bandas, reconociendo el papel fundamental que desempeñan las formaciones musicales dentro de la Semana Santa, responsables de poner banda sonora a los desfiles procesionales y de aportar identidad y emoción a cada estación de penitencia.

Por otro, incluye también una sección dedicada a las devociones de gloria, para reflejar la riqueza y diversidad de las tradiciones religiosas y culturales que se viven en la ciudad y su provincia a lo largo del año.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que “para el Consistorio, es un placer colaborar en esta segunda edición que pone en valor el auge de nuestra Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional” y ha resaltado que “los almerienses disfrutan de los desfiles procesionales de las 23 hermandades que salen a la calle estos días de Pasión, pero también lo hacen los turistas que esos días vienen a la ciudad”.

Igualmente, ha trasladado el agradecimiento municipal a la Agrupación de Hermandades y Cofradías, en la persona de su presidente, José Rafael Soto, y a todo el movimiento cofrade “por su trabajo, dedicación y compromiso durante todo el año para cuidar e impulsar nuestra Semana Santa”.

HolyCards Almería se consolida, así como una iniciativa cultural que combina tradición, divulgación y participación ciudadana. El formato coleccionable permite acercar la Semana Santa a nuevas generaciones y convertir el conocimiento del patrimonio cofrade en una experiencia compartida entre familias, aficionados y coleccionistas, al tiempo que dinamiza distintos puntos de distribución y comercios colaboradores.

Con esta segunda edición, el proyecto continúa creciendo y reforzando su objetivo de promocionar, difundir y poner en valor una de las manifestaciones culturales y religiosas más importantes de Almería y su provincia.

La provincia, presente

La segunda edición de HolyCards Almería amplía además su alcance territorial con una nueva sección dedicada a la Semana Santa de la provincia, compuesta por 126 cartas. En esta ocasión, el álbum realiza un recorrido especial por las celebraciones de Garrucha, Vera y Huércal-Overa, incorporando sus tradiciones cofrades al universo HolyCards y dando visibilidad al importante trabajo que desarrollan las hermandades y cofradías de estos municipios.

Con esta ampliación, la colección busca reforzar el vínculo cultural entre la capital y el resto del territorio provincial, contribuyendo a la difusión del patrimonio religioso y cultural de Almería en su conjunto.

Apoyo

La colección HolyCards continúa desarrollándose gracias al apoyo de distintas instituciones y entidades que contribuyen a impulsar iniciativas de difusión cultural.

La colección cuenta con el patrocinio principal de la Junta de Andalucía, junto a CaixaBank y Helvetia, y con la colaboración de la Diputación de Almería y los Ayuntamientos de Almería, Vera y Huércal-Overa.

Asimismo, también han participado como colaboradores García Millán, Grupo Concesur BYD, Canal Sur, Asesoría Antonio Pérez y La Voz de Almería, entidades que han querido sumarse a este proyecto que pone en valor el patrimonio, la historia y la tradición de la Semana Santa almeriense.