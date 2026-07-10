El Ayuntamiento lleva el cine de verano a los barrios con ocho proyecciones al aire libre

La gran pantalla iluminará, del 18 de julio al 15 de agosto, El Puche, El Zapillo, Costacabana, Paraje Guillén, Los Cortijillos, El Alquián, El Cerro de San Cristóbal y Cuevas de los Medina

El cine de barrio al aire libre es una de las iniciativas que mejor representa el verano en nuestra ciudad al acercar de forma gratuita el séptimo arte a parques, plazas y puntos de encuentro con proyecciones familiares para todos los públicos.

El ciclo ‘Cine de Verano en los Barrios 2026’, que organiza el Área de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud, hace que la cultura salga de los grandes espacios y llegue directamente a los vecinos con ocho proyecciones al aire libre pensadas para que familias, niños, jóvenes y mayores puedan disfrutar juntos de una experiencia única bajo las estrellas.

“Nuestro objetivo es claro: llevar cultura, convivencia y ocio de calidad a todos los distritos de la ciudad, fomentando además la vida en los barrios durante los meses de verano”, afirma el concejal Óscar Bleda.

Este verano, la gran pantalla iluminará barrios como El Puche, El Zapillo, Costacabana, Paraje Guillén, Los Cortijillos, El Alquián, El Cerro de San Cristóbal y Cuevas de los Medina con una cuidada selección de películas pensadas para todos los públicos capaces de emocionar a grandes y pequeños por igual.

Las de películas responden a un criterio muy claro, según ha explicado: “ofrecer una programación variada, actual y para todos los públicos, combinando animación, aventuras, comedia y cine familiar, de forma que cada barrio disfrute de una gran noche de verano”.

Además, todas las proyecciones serán de entrada libre hasta completar aforo, en lo que es “una apuesta por actividades que acerquen la cultura a la ciudadanía, dinamicen nuestros barrios y conviertan las plazas en espacios de convivencia y encuentro”, indica Bleda, quien invita “a todas las familias almerienses a que preparen su silla, compartan una noche con sus vecinos y disfruten del mejor cine al aire libre en un ambiente cercano y familiar. Porque el verano también se vive en nuestros barrios, y queremos que cada barrio tenga su propia gran noche de cine”.

Este programa se suma al ciclo ‘Doble Comedy’, organizado por el Área de Cultura, que cumple su sexta edición y tiene como marco la Plaza de la Constitución.

Programación de proyecciones

– Sábado, 18 de Julio. ‘Minecraft’. El Puche (Junto al Centro Vecinal).

– Sábado, 25 de Julio. ‘Pitufos’. El Zapillo (Plaza Jairán).

– Sábado, 1 de agosto. ‘Cómo entrenar a tu dragón’. Costacabana (Junto al Centro Vecinal).

– Viernes, 7 de agosto. ‘Karate Kids: Legends’. Paraje Guillén (Junto a la Asociación de Vecinos).

– Sábado, 8 de agosto. ‘Tipos Malos 2’. Los Cortijillos

– Jueves, 13 de agosto ‘Garfield: La Película’. El Alquián (Plaza de la iglesia).

– Viernes, 14 de agosto. ‘Lilo&Stich’. Cerro San Cristóbal

– Sábado, 15 de agosto. ‘Padre no hay más que uno 5’. Cuevas de los Medina

Relacionado