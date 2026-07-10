El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán durante el fin de semana y el lunes 13 de julio debido a:

SÁBADO 11 DE JULIO

ROMERÍA-PROCESION LOS LLANOS VILLA CARMEN (LOMA CABRERA)

HORARIO: De 19.00 a 22.00 horas.

ITINERARIO: Parroquia de Loma Cabrera, Avda. de los Jornaleros, Cabrera, Carretera Venta Cabrera a Viator (ascendente), Plaza Venta Gaspar, Carretera El Alquián–Viator (sentido Viator), Camino San Genaro y Cortijo Villa Carmen (Ermita).

PROCESION DESDE LA IGLESIA DEL SANTIAGO (CENTRO)

HORARIO: De 21.00 a 22.00 horas.

ITINERARIO: Iglesia de Santiago, De Las Tiendas, Plaza Manuel Pérez García, Plaza del Carmen, Federico de Castro, Enrique Cabezas, Regocijos, Plaza Quemadero, Gran Capitán, Duimovich, Fausto García, Camino San Cristóbal (ascendente), Mirador, Camino San Cristóbal (descendente), Plaza Ángela Fornovi, Antonio Vico, Pósito, Covadonga, Plaza Monte, Hernán Cortés, De Las Tiendas y al templo.

LUNES 13 DE JULIO

ADAPTACIÓN DEL PASO DE PEATONES EN LA CARRERA DE LOS PICOS (CENTRO)

HORARIO: De 08.00 a 15.00 horas (Hasta el viernes, 17 de julio).

LUGAR: Carrera de Los Picos

TRASLADO EN PROCESIÓN DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL CARMEN (PESCADERÍA)

HORARIO: De 20.30 a 22.00 horas.

ITINERARIO: Plaza de San Roque, Corbeta, Sales, Mariposa, Avda del Mar (descendente), General Luque, Plaza Cristo de la Buena Muerte, San Juan, Almedina, La Reina, Bailén, Plaza Granero, General Castaño y Catedral.

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