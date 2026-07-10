El Ayuntamiento impulsa las ‘Noches de Verano en El Toyo’ con un ciclo gratuito de cultura y ocio para toda la familia

El programa, que se celebrará todos los martes entre el 14 de julio y el 8 de septiembre en el Anfiteatro de la Plaza del Mar, ofrecerá música, teatro, cine, flamenco, humor y actividades infantiles con entrada libre

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, ha presentado la primera edición de ‘Noches de Verano en El Toyo’, un nuevo ciclo cultural y de ocio que convertirá el Anfiteatro de la Plaza del Mar en un punto de encuentro para vecinos y visitantes durante las noches estivales.

La iniciativa, organizada en colaboración con las empresas Contraportada y Asiento VIP, se desarrollará todos los martes, desde el próximo 14 de julio hasta el 8 de septiembre, con una programación gratuita y dirigida a todos los públicos que incluirá conciertos, teatro, humor, cine de verano, flamenco, cuentacuentos, juegos tradicionales y otras propuestas familiares.

Durante la presentación, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que este proyecto responde al compromiso municipal de ofrecer una oferta turística que vaya más allá del sol y la playa.

“El turismo también es cultura, convivencia, experiencias y vida en la calle”, ha señalado, subrayando la importancia de generar actividades que enriquezcan la experiencia tanto de quienes visitan la ciudad como de quienes viven en ella.

El edil ha puesto en valor, además, la apuesta por el talento almeriense, ya que buena parte de los artistas participantes son profesionales de la provincia. “Apoyar a nuestros creadores es apostar por nuestra identidad cultural”, ha insistido.

Por su parte, Emilia Álvarez, cofundadora de Contraportada y CEO de Asiento VIP, ha afirmado: “Creemos en la Responsabilidad Social Cultural, convencidos de que la cultura contribuye de forma proactiva al desarrollo de los territorios. Y esa filosofía encaja perfectamente con el espíritu de El Toyo, un espacio privilegiado que respira sostenibilidad y calidad de vida, siempre vinculado con el turismo responsable. Cada martes, a las diez de la noche, y durante nueve semanas, en el Anfiteatro de la Plaza del Mar, se podrá disfrutar con una programación abierta, gratuita y pensada para toda la familia”.

Las ‘Noches de Verano en El Toyo’ pretenden contribuir a dinamizar uno de los principales enclaves turísticos de la capital durante la temporada alta, reforzando la oferta de ocio y consolidando la imagen de Almería como un destino con actividad cultural durante todo el verano.

Asimismo, el programa busca fomentar la convivencia y el disfrute de los espacios públicos entre las familias almerienses, recuperando propuestas como el cine de verano o los juegos tradicionales y convirtiendo las plazas en lugares de encuentro intergeneracional.

Programación

14 de julio – ‘Un mar de Jazz’

Sara Soul (voz) y Carlos López (guitarra) ofrecerán un recorrido por grandes estándares del jazz, soul, funk y blues, inaugurando el ciclo con una velada elegante y cercana.

21 de julio – ‘Cuentos Afinados’

Paula Mandarina, junto al violinista Gastón García y el guitarrista Carlos López, protagonizará un cuentacuentos musicalizado para toda la familia en el que la literatura y la música en directo darán vida a los cuentos de siempre.

28 de julio – Rap Familiar

Alrap y dos freestylers almerienses mostrarán al público cómo funcionan las batallas de gallos desde una perspectiva didáctica, participativa y familiar.

4 de agosto – Cine de Verano

El ciclo recuperará una de las tradiciones estivales más queridas con una gran sesión de cine al aire libre en una pantalla de gran formato.

11 de agosto – ‘Flamenco Atemporal’

La cantaora almeriense María Sorroche, acompañada a la guitarra por Raúl Campos, ofrecerá un recital que combinará tradición y creación propia.

18 de agosto – Juegos Tradicionales

Una propuesta intergeneracional para recuperar juegos populares con los que crecieron padres y abuelos, invitando a compartir tiempo en familia y al aire libre.

25 de agosto – ‘Impro Fresquita’

La compañía almeriense Impro¿Qué?, con José Gabriel y Mary Sánchez, ofrecerá un espectáculo de improvisación teatral basado en las propuestas del público.

1 de septiembre – Monólogo de Álvaro Vera ‘Alvarito’

El humorista almeriense presentará un espectáculo centrado en situaciones cotidianas y en el carácter de los almerienses.

8 de septiembre – Fiesta de Clausura

El ciclo concluirá con una fiesta protagonizada por DJ Juan x El Mundo, que pondrá el broche final a esta primera edición de ‘Noches de Verano en El Toyo’.

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