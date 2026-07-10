La Policía Nacional detiene a seis personas porhechos relacionados con la violencia en eldeporte
Los detenidos pertenecen al grupo de ultras Frente Orellut
El incidente tuvo lugar el pasado 9 de junio tras la finalización de un
partido de fútbol en Almería, donde se produjo una agresión a un
aficionado del UD Almería en un establecimiento cercano al estadio
En la tarde de ayer los detenidos han pasado a disposición judicial
decretando el juez como medida cautelar orden de alejamiento del
estadio de fútbol donde son aficionados en horas previas, durante y
posteriores durante cualquier encuentro deportivo, así como orden de
alejamiento en los mismos términos de los estadios donde dispute un
partido el CD Castellón ya sea oficial o amistoso
Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en la
provincia de Castellón por su presunta participación en los hechos delictivos ocurridos el
pasado 9 de junio tras la finalización de un partido de fútbol. Tras el evento deportivo
que enfrentó a la Unión Deportiva Almería contra el Club Deportivo Castellón, que tuvo
lugar en el UD Almería Stadium, en un establecimiento próximo al estadio, un aficionado
de la UD Almería fue rodeado, intimidado y agredido por varios aficionados ultras del CD
Castellón, teniendo que huir la víctima a la carrera hacia el estadio donde fue asistida
por varias dotaciones policiales, pudiendo identificar al presunto grupo de ultras “Frente
Orellut” que anteriormente habían causado desórdenes públicos y entre los que se
encontraba el presunto agresor.
La investigación, desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Castellón,
Almería, ha sido coordinada por la Comisaría General de Información y ha contado con
el apoyo el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND).
A raíz de estos incidentes se inició la investigación de la “Operación Kastali”, que ha
logrado identificar a los autores culminando con su detención. Tras su puesta a
disposición judicial, se decretó por parte del titular del juzgado la medida cautelar de
orden de alejamiento del estadio de fútbol Estadio Skyfi Castalia, de donde son
aficionados en horas previas, durante y posteriores durante cualquier encuentro
deportivo, así como orden de alejamiento en los mismos términos de los estadios donde
dispute un partido el CD Castellón ya sea oficial o amistoso
La Policía Nacional, vuelve a demostrar una vez más, su capacidad y determinación
para erradicar la violencia en el fútbol español, aplicando una política de “tolerancia
cero” contra los movimientos extremistas, radicales y violentos en el deporte.