La Policía Nacional detiene a seis personas porhechos relacionados con la violencia en eldeporte

Los detenidos pertenecen al grupo de ultras Frente Orellut

El incidente tuvo lugar el pasado 9 de junio tras la finalización de un

partido de fútbol en Almería, donde se produjo una agresión a un

aficionado del UD Almería en un establecimiento cercano al estadio

En la tarde de ayer los detenidos han pasado a disposición judicial

decretando el juez como medida cautelar orden de alejamiento del

estadio de fútbol donde son aficionados en horas previas, durante y

posteriores durante cualquier encuentro deportivo, así como orden de

alejamiento en los mismos términos de los estadios donde dispute un

partido el CD Castellón ya sea oficial o amistoso

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en la

provincia de Castellón por su presunta participación en los hechos delictivos ocurridos el

pasado 9 de junio tras la finalización de un partido de fútbol. Tras el evento deportivo

que enfrentó a la Unión Deportiva Almería contra el Club Deportivo Castellón, que tuvo

lugar en el UD Almería Stadium, en un establecimiento próximo al estadio, un aficionado

de la UD Almería fue rodeado, intimidado y agredido por varios aficionados ultras del CD

Castellón, teniendo que huir la víctima a la carrera hacia el estadio donde fue asistida

por varias dotaciones policiales, pudiendo identificar al presunto grupo de ultras “Frente

Orellut” que anteriormente habían causado desórdenes públicos y entre los que se

encontraba el presunto agresor.

La investigación, desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Castellón,

Almería, ha sido coordinada por la Comisaría General de Información y ha contado con

el apoyo el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND).

A raíz de estos incidentes se inició la investigación de la “Operación Kastali”, que ha

logrado identificar a los autores culminando con su detención. Tras su puesta a

disposición judicial, se decretó por parte del titular del juzgado la medida cautelar de

orden de alejamiento del estadio de fútbol Estadio Skyfi Castalia, de donde son

aficionados en horas previas, durante y posteriores durante cualquier encuentro

deportivo, así como orden de alejamiento en los mismos términos de los estadios donde

dispute un partido el CD Castellón ya sea oficial o amistoso

La Policía Nacional, vuelve a demostrar una vez más, su capacidad y determinación

para erradicar la violencia en el fútbol español, aplicando una política de “tolerancia

cero” contra los movimientos extremistas, radicales y violentos en el deporte.

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