La alcaldesa presenta ‘Almería Alquila’, un programa para movilizar viviendas vacías y ampliar la oferta de alquiler en la ciudad

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda, presidido por María del Mar Vázquez, aprueba las bases de un programa que ofrece garantías a propietarios e inquilinos mediante un sistema de intermediación pública

Impulsada por el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo y ‘Almería XXI’, la iniciativa se integra en el proyecto ‘Vive Almería’ concentrando en un único espacio las políticas municipales de vivienda

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha presentado hoy el programa ‘Almería Alquila’, una nueva iniciativa municipal destinada a facilitar el acceso a la vivienda mediante la incorporación al mercado del alquiler de viviendas actualmente desocupadas. El proyecto se enmarca en las actuaciones que el Ayuntamiento viene desarrollando en materia de vivienda dentro del Plan Municipal de Vivienda y Suelo y se integra bajo el paraguas de ‘Vive Almería’, la nueva plataforma que centralizará todas las políticas e iniciativas municipales de vivienda promovidas por la Empresa Municipal ‘Almería XXI’.

Durante la presentación, la alcaldesa ha destacado que el acceso a la vivienda constituye uno de los principales retos sociales actuales y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de desarrollar una política de vivienda “planificada, útil y anticipatoria”, capaz de aprovechar todas las herramientas disponibles para incrementar la oferta residencial en la ciudad. En este sentido, ha recordado que la estrategia municipal se sustenta en la promoción de vivienda pública, la colaboración público-privada, la revitalización de los barrios y el impulso de medidas que faciliten el acceso a la vivienda a quienes encuentran mayores dificultades.

María del Mar Vázquez ha recordado que el Consistorio mantiene en marcha “la mayor apuesta municipal por la vivienda de las últimas décadas”, con el objetivo de promover más de 600 nuevas viviendas durante el mandato, de las que aproximadamente una de cada tres se destinarán al alquiler. No obstante, ha señalado que la construcción de nuevas promociones debe complementarse con otras medidas que permitan aumentar la oferta disponible de forma inmediata.

Con ese propósito nace ‘Almería Alquila’, un programa impulsado por la Gerencia Municipal de Urbanismo y ‘Almería XXI’ para movilizar viviendas vacías mediante un sistema de intermediación pública que aporte confianza y seguridad a todas las partes. La iniciativa pretende responder a la preocupación de muchos propietarios, que mantienen inmuebles cerrados ante la incertidumbre que puede generar el alquiler, ofreciendo un modelo basado en la colaboración y no en la intervención del mercado.

Como ha explicado la regidora, el programa convierte al Ayuntamiento en un aliado de los propietarios, poniendo a su disposición un servicio de gestión profesional que incluye seguridad jurídica, garantía en el cobro de la renta, seguros frente a posibles incidencias y acompañamiento durante toda la vigencia del contrato. Al mismo tiempo, facilitará nuevas oportunidades de acceso a una vivienda en alquiler en condiciones asequibles, mediante procedimientos transparentes, objetivos y con el respaldo de la Empresa Municipal ‘Almería XXI’.

Durante el acto también se han dado a conocer las bases reguladoras del programa, aprobadas previamente por el Consejo de Administración de ‘Almería XXI’, documento que establece el funcionamiento de la convocatoria y que constituye el instrumento jurídico que permitirá la puesta en marcha de esta nueva línea de actuación municipal.

Un programa con garantías para propietarios e inquilinos

Las bases reguladoras de Almería Alquila articulan un sistema de intermediación pública gestionado por la Empresa Municipal ‘Almería XXI’ que establece las condiciones de participación tanto para los propietarios que deseen incorporar una vivienda al programa como para las personas interesadas en acceder a un alquiler asequible, garantizando seguridad jurídica y acompañamiento durante todo el proceso.

Podrán incorporarse al programa viviendas vacías situadas en el término municipal de Almería que permanezcan desocupadas desde hace más de seis meses, cuenten con las condiciones de habitabilidad exigidas, dispongan de los suministros básicos y del certificado de eficiencia energética y obtengan el informe favorable de los servicios técnicos de ‘Almería XXI’. El precio del alquiler será determinado por la empresa municipal atendiendo a la ubicación y características de cada inmueble y se situará, con carácter orientativo, en torno a un 20% por debajo del precio de mercado para favorecer el acceso a una vivienda asequible. Ese precio, según ha adelantado la alcaldesa, estará en el rando de entre los 250 y los 650 euros.

Los propietarios cederán la gestión de sus viviendas a ‘Almería XXI’ por un periodo mínimo de cinco años —siete en el caso de personas jurídicas—, mientras que la empresa municipal actuará como intermediaria durante toda la relación arrendaticia, garantizando el cobro mensual de la renta, la contratación de un seguro de impago y un seguro multirriesgo del hogar, además de prestar asesoramiento jurídico, gestionar las incidencias que puedan surgir y realizar el seguimiento del contrato. Asimismo, quienes necesiten realizar obras de adecuación podrán autorizar a ‘Almería XXI’ para ejecutarlas de forma anticipada y reintegrar posteriormente su coste sin intereses mediante descuentos sobre la renta.

Por su parte, los futuros inquilinos deberán acreditar, entre otros requisitos, llevar al menos un año empadronados en el municipio de Almería, no disponer de una vivienda adecuada en propiedad, contar con ingresos familiares comprendidos entre una y tres veces el IPREM y que el importe del alquiler no supere el 30% de los ingresos netos de la unidad de convivencia. Además, deberán superar el análisis de solvencia previsto por el programa y comprometerse a destinar la vivienda a residencia habitual y permanente, así como cumplir las obligaciones propias del contrato de arrendamiento.

La incorporación al programa comenzará con la presentación de una solicitud ante ‘Almería XXI’, tanto por parte de los propietarios como de los demandantes de vivienda. Tras revisar la documentación y comprobar el cumplimiento de los requisitos, la empresa municipal incorporará las viviendas y los solicitantes a una bolsa de gestión. Cuando exista una vivienda adecuada al perfil del demandante, éste será informado de las opciones disponibles y podrá visitar hasta tres inmuebles antes de formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento.

Vive Almería, un único espacio para las políticas municipales de vivienda

‘Almería Alquila’ es una de las primeras actuaciones que se integran en ‘Vive Almería’, la nueva plataforma digital que reunirá desde la página principal de ‘Almería XXI’ todas las iniciativas municipales relacionadas con la vivienda. Este espacio, al que se podrá acceder a través de la web www.almeria21.com/vive-almeria ofrecerá a la ciudadanía un punto único de información sobre promociones de vivienda pública, programas de alquiler, ayudas, rehabilitación y demás actuaciones impulsadas por la empresa municipal para facilitar el acceso a una vivienda.

Belén Martínez, CEO de Plataforma x las marcas, ha explicado que para la difusión de esta iniciativa se ha diseñado una campaña “muy completa y masiva, pensada para llegar a todos los ciudadanos de la capital. Arrancará la próxima semana con una potente estrategia digital en canales de Meta, Google…dirigida tanto a quienes pueden ofrecer una vivienda de alquiler como a quienes necesitan alquiler. La campaña se completa con difusión en pantallas digitales, cuñas de radio, mupis y anuncios en autobuses urbanos, entre otras acciones”.

“Todas las piezas publicitarias incluyen un código QR que lleva directamente a la landing page del programa, donde el usuario puede acceder, fácilmente, al formulario correspondiente ‘tengo una vivienda’ o ‘busco alquiler’. Es una plataforma intuitiva que explica el concepto del proyecto y permite tramitar la solicitud de forma directa y transparente”, ha explicado Martínez.

De esta forma el Ayuntamiento de Almería amplía las herramientas de su política municipal de vivienda, complementando la construcción de nuevas promociones públicas con un programa destinado a incrementar la oferta de alquiler asequible mediante la movilización de viviendas vacías. Una medida con la que el Consistorio pretende generar nuevas oportunidades residenciales, ofrecer confianza a los propietarios y facilitar que más jóvenes y familias puedan desarrollar su proyecto de vida en Almería.

Relacionado