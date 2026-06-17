El Ayuntamiento remodela las plazas de la Guardia Civil y Sacerdote Fernando Berruezo, en el barrio Mediterráneo-Oliveros 

GabinetedePrensa junio 17, 2026 0
RENDER Plaza Guardia Civil 2

Con una inversión que supera los 107.000 euros, la actuación creará una plataforma única entre ambos espacios públicos

El Ayuntamiento de Almería ha iniciado los trabajos para remodelar y renovar la Plaza de la Guardia Civil, ubicada en el barrio Mediterráneo Oliveros, “con el objetivo de seguir recuperando espacios públicos de todos los barrios de la ciudad para hacerlos más accesibles, sostenibles y pensados para las personas”, tal y como ha avanzado la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez.

La actuación, que comenzó hace unos días, se extenderá a una superficie de 1.150 metros cuadrados y alcanzará también la Plaza del Sacerdote Fernando Berruezo con el objetivo de crear una plataforma única que mejore la funcionalidad, la accesibilidad y la seguridad vial tanto de los vecinos del barrio como de los usuarios de la Asociación de Vecinos Mediterráneo Oliveros como de la Asociación Amigos de Mayores de Almería (Adama).

Los trabajos, incluidos en el contrato de conservación, mantenimiento y reparación de vías y espacios públicos que lleva a cabo la empresa ‘Nila’, tienen un plazo de ejecución de dos meses y cuentan con una inversión de 107.200,40 euros. Durante este tiempo, se va a demoler la solería existente, se van a instalar nuevas baldosas de gran formato (60×40 cm) y se van a colocar adoquines multiformato.

Sacra Sánchez ha agradecido a la Asociación de Vecinos, a la Asociación de Mayores y a los residentes en la zona “su predisposición para llegar a un consenso sobre la actuación a realizar en una plaza que presentaba un estado de deterioro debido al paso de los años”. “No es una obra de gran envergadura, pero sí es una actuación muy importante para el día a día de los vecinos ya que es un espacio con gran valor de convivencia diaria que necesitaba una intervención para adaptarse a las demandas actuales y a los criterios de accesibilidad y sostenibilidad del Ayuntamiento para seguir avanzando hacia la Almería moderna que todos deseamos”, ha trasladado.

La concejala y portavoz municipal ha destacado el “empeño y compromiso” del Equipo de Gobierno “con todos los barrios de la ciudad”. “La transformación de Almería es imparable y desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando en generar espacios más inclusivos para que niños y mayores puedan seguir disfrutando de la ciudad en sus calles y plazas”, ha concluido.

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