Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local coordinan el dispositivo de seguridad para el partido Almería- Málaga del sábado

El subdelegado del Gobierno y la alcaldesa de Almería copresiden la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de la capital

La Junta Local de Seguridad se ha reunido hoy en el Ayuntamiento de Almería, copresidida por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, para coordinar el dispositivo de seguridad previsto con motivo del encuentro de fútbol que disputarán este próximo sábado la UD Almería y el Málaga CF.

Durante la reunión se han analizado los distintos aspectos relacionados con la seguridad ciudadana antes, durante y después del partido, con especial atención a la prevención de posibles incidentes y a la adopción de medidas encaminadas a evitar enfrentamientos entre grupos radicales o exaltados de ambas aficiones.

El operativo estará dirigido por la Policía Nacional, que coordinará los dispositivos de seguridad establecidos en la ciudad y en el entorno del estadio. Asimismo, contará con la colaboración de la Policía Local de Almería y con el apoyo de la Guardia Civil en los desplazamientos y accesos por carretera.

Los responsables de las distintas administraciones y cuerpos de seguridad han destacado la importancia de la coordinación institucional para garantizar el normal desarrollo del encuentro y la seguridad de aficionados, vecinos y visitantes que se desplacen el sábado hasta la capital para el partido.

Además, en la reunión se ha abordado el dispositivo de seguridad previsto para la celebración durante la noche del próximo martes 23 de junio, conocida como las hogueras de San Juan, que concentran a un importante número de personas en las playas de la capital. Se ha acordado preparar e implementar la coordinación entre los cuerpos policiales para vigilar el correcto desarrollo de esta noche festiva que se conmemora en Almería y en otras localidades de la provincia.

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