La alcaldesa presenta a Almería como sede de la 53ª edición del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP) 

María del Mar Vázquez destaca la gestión de 2 millones de metros cuadrados de zonas verdes y un bosque urbano de más de 50.000 árboles “en la capital más árida de Europa”

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presentado este viernes la 53ª edición del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP) que se celebrará en la ciudad el próximo año 2027. Se trata del principal encuentro del sector organizado por la Asociación Nacional Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) que cada año reúne en torno a medio millar de profesionales de la jardinería, el paisajismo, la gestión ambiental y la arquitectura, tanto de la administración pública como del sector privado. En definitiva, un foro en el que se comparten experiencias, proyectos y visiones sobre cómo preservar el patrimonio verde y transformar el paisaje urbano desde la innovación y la sostenibilidad.

La presentación ha tenido lugar en el Museo del Diseño (DHub) de Barcelona, donde este año se está celebrando este encuentro nacional bajo el lema ‘Patrimonio vivo: transformando el paisaje urbano’. Acompañada por el concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, la alcaldesa ha agradecido a la organización la elección de la candidatura de Almería, aprobada por unanimidad durante la celebración del PARJAP de 2025 en Marbella. “Gracias por la confianza y por ver en nuestra ciudad el escenario perfecto para seguir escribiendo, juntos, el próximo capítulo de la gestión verde en España”, ha trasladado Vázquez.

Durante su intervención, la regidora ha asegurado que Almería “más que un jardín, es un laboratorio que demuestra que incluso en la capital más árida de Europa es posible florecer, crecer y germinar”. “Nuestra gestión verde es un ejemplo de resiliencia, y estamos deseosos de compartir cada detalle”, ha valorado.

María del Mar Vázquez ha enumerado que en la actualidad, en la ciudad, se gestionan casi 2 millones de metros cuadrados de zonas verdes y un bosque urbano de más de 50.000 árboles, entre los cuales se alzan 94 ejemplares singulares que ha definido como “auténticos monumentos naturales”.

Igualmente, ha señalado que anualmente se destinan más de 13 millones de euros al Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, cifra que se ha incrementado en un 12% en el último presupuesto, “lo que demuestra el convencimiento del Ayuntamiento de que invertir en verde es invertir en salud pública y futuro”.

La alcaldesa también ha destacado la gestión eficiente del agua que se hace “en la que probablemente sea la ciudad en donde menos llueve de toda Europa”. “Nuestra gestión del agua es una seña de identidad”, ha apostillado. Así, ha recordado que en los últimos 33 años “se ha reducido el consumo del agua en la ciudad en un 50% a pesar de que la población ha crecido un 27%”.

María del Mar Vázquez ha aprovechado este foro nacional para dar a conocer la recuperación para la ciudadanía que el Ayuntamiento ha hecho en espacios que estaban degradados, “convirtiéndolos en lugares ya emblemáticos” como son el Jardín Mediterráneo de la Hoya o el Cerro de San Cristóbal.

Ejes PARJAP 2027

Tras su exposición, la alcaldesa ha avanzado algunas de las ideas fundamentales en las que se articulará el próximo Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos, que estará enfocado en la resiliencia, la innovación y el futuro.

– Intercambio de Conocimiento de Vanguardia. El objetivo es que Almería sea el escenario donde se compartan las soluciones más innovadoras para la gestión de zonas verdes en climas extremos y la renaturalización de ciudades.

– Muestra de un modelo práctico y transferible. La idea es que no sea un encuentro solo teórico, sino que se ponga sobre la mesa el modelo Almería como un caso práctico, analizable y exportable a otras ciudades que enfrenten desafíos de escasez hídrica y calor extremo.

– Fomento de la colaboración público-privada. Se destacará el papel crucial de la colaboración, como la que se mantiene en la actualidad con empresas referentes como STV Gestión y Albaida Infraestructuras, para lograr una gestión eficiente y de calidad.

– Búsqueda de soluciones a los retos del mañana. Se abordarán los grandes desafíos globales como son la adaptación al cambio climático, la lucha contra la desertificación, la gestión circular del agua y la creación de ciudades más saludables y habitables para las personas.

– Experiencias inmersivas: PARJAP 2027 no se vivirá solo en los auditorios o en las sala de conferencias. La idea es que se celebren visitas técnicas para conocer sobre el terreno transformaciones verdes como las de la zona de La Hoya, junto a la Alcazaba, la eficiencia de los sistemas de riego, la nueva red de rotondas verdes y la majestuosidad de un entorno natural único, el Parque Natural Cabo de Gata.

“Desde el Ayuntamiento de Almería entendemos y recibimos esta designación no como un punto final, sino como un emocionante punto de partida. Un impulso para seguir trabajando, innovando y, sobre todo, compartiendo. En 2027 no solo les mostraremos nuestros parques y jardines, sino que les abriremos las puertas de una filosofía de ciudad. Les invitaremos a pasear por nuestros proyectos, a sentir nuestro sol y a contagiarse de la ilusión de una ciudad que ha decidido que, incluso en el umbral del desierto, el futuro debe ser, y será, verde”, ha concluido la alcaldesa.