Alianza de la Diputación con los ayuntamientos de Almería y Roquetas para impulsar el turismo y la conectividad con Italia y Rumanía

El Palacio Provincial acoge el acto de firma de un Convenio de cooperación institucional para la Promoción Turística de la provincia en los mercados italiano y rumano

Esta alianza estratégica cuenta con 500.000 euros de inversión conjunta para potenciar y consolidar nuestro destino en sendos países europeos

La Diputación Provincial y los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar se han unido para impulsar el turismo y la conectividad del destino turístico almeriense a través de un convenio de cooperación institucional para la promoción turística de la capital y provincia en los mercados de Italia y Rumanía.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, han sellado esta alianza estratégica que cuenta con una inversión conjunta de 500.000 euros para potenciar y consolidar la promoción en estos mercados. Todos ellos han estado acompañados por el delegado de Turismo, Juan José Alonso, así como los ediles y la diputada de Turismo.

La campaña tiene como principal objetivo combatir la desestacionalización del sector y la elección de los destinos responde a una estrategia combinada entre un mercado clásico como el italiano y otro emergente como el rumano, avalada por estudios previos.

Por un lado, Italia se presenta como una oportunidad estratégica y un mercado consolidado debido a la afinidad cultural, así como al creciente interés de los turistas transalpinos por la gastronomía, el turismo de naturaleza y los rodajes cinematográficos en la provincia. Por otro lado, Rumanía se consolida como un mercado con un enorme potencial turístico.

El presidente de la institución provincial ha destacado la trascendencia de este acuerdo durante el acto: “Hoy damos un nuevo paso en la historia del sector turístico de la provincia de Almería. Hemos sellado una alianza estratégica con la que queremos abrir nuestra tierra y el destino ‘Costa de Almería’ a dos nuevos mercados internacionales clave. Es una iniciativa fundamental porque nos permite luchar contra la desestacionalización y seguir impulsando el turismo en nuestra tierra”, ha señalado.

García Alcaina ha añadido que la apuesta por estos países responde a criterios muy claros: “Los italianos comparten nuestro ADN cultural, su pasión por la naturaleza y nuestra historia cinematográfica. Al mismo tiempo, miramos a Rumanía con una doble ambición: la puramente turística hacia un mercado con un potencial enorme, y la social, ligada a la gran población rumana que reside en nuestra provincia y que tanto aporta a Almería”.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado que la mejor forma de promocionar un destino “es hacerlo allí donde el viajero está decidiendo: en los aeropuertos, en las plataformas de reserva, en los soportes digitales de las compañías que ya operan o que pueden operar en Almería” y está campaña está diseñada “para llegar a dos mercados de enorme potencial, como el italiano y el rumano, de forma directa y eficaz. Y lo hace pensando en lo que cada uno de ellos busca y que va a encontrar en nuestra ciudad y provincia”.

“Por eso, atraer turismo italiano y rumano no es solo internacionalizar: es también desestacionalizar. Es generar empleo y actividad económica durante más meses al año”, ha subrayado. La regidora almeriense ha puesto también en valor la firma de un convenio entre tres administraciones “que suman esfuerzos y recursos, con un mismo objetivo: que Almería llegue más lejos”.

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que “este convenio supone un paso importante para seguir fortaleciendo uno de los grandes motores económicos de nuestra provincia: el turismo. Desde Roquetas de Mar entendemos que el crecimiento turístico debe ir ligado necesariamente a una mejora de las conexiones y a una mayor capacidad para proyectarnos en mercados internacionales estratégicos.”

“La colaboración entre administraciones nos permite afrontar retos comunes y desarrollar acciones con mayor alcance para atraer visitantes durante todo el año, avanzar en la desestacionalización y seguir generando actividad económica, empleo y oportunidades para nuestra tierra. Almería cuenta con una oferta turística extraordinaria por su diversidad, calidad y clima. Nuestro objetivo debe ser que cada vez sea más fácil llegar hasta aquí, mantener y ampliar conexiones y seguir posicionando a Roquetas de Mar y al conjunto de la provincia como un destino competitivo y de referencia en el ámbito internacional”, señala el alcalde de Roquetas.

Un convenio con 500.000 € de aportación conjunta

Respecto a la gestión económica y administrativa del convenio, el presupuesto inicial de 500.000 euros se financiará de forma conjunta mediante la siguiente distribución de aportaciones: la Diputación de Almería asumirá 200.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aportarán 150.000 euros cada uno.

La Diputación Provincial se encargará de tramitar el procedimiento de licitación y adjudicación de la campaña de promoción. Para garantizar la correcta ejecución y el equilibrio de las prestaciones del contrato, se constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada institución y presidida por la Diputación.

Este acuerdo estratégico llega en un periodo de notable crecimiento para el Aeropuerto de Almería. Durante el primer trimestre de 2026, Almería ha registrado un incremento del 8% en la llegada de pasajeros, con un repunte específico del 9,1% en el mes de marzo, alcanzando los 60.100 viajeros.

Además, para la temporada de verano de 2026, Almería se posiciona como el aeropuerto de España que más crece en oferta de asientos, con un aumento del 20%.

Para finalizar, el presidente ha puesto en valor el impacto de las sinergias logradas entre estas tres administraciones: “Hoy se está demostrando que juntos podemos llegar más lejos y alcanzar nuevas metas para que el turismo se refuerce, aún más, como pilar económico de nuestra provincia. En definitiva, hoy derribamos fronteras e iniciamos el despegue hacia una nueva era del sector turístico y de nuestro destino”.