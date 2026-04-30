El BOJA publica la convocatoria de incentivos del Programa 2 ‘Espacios productivos’

Podrán acogerse pequeñas y medianas empresas, entidades urbanísticas de conservación, asociaciones empresariales, ayuntamientos y otras entidades locales

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado día 24 de abril, una convocatoria de incentivos del Programa 2 “Espacios productivos”, de la Consejería de Industria, Energía y Minas. Una línea de apoyo destinada a favorecer la modernización, mejora y puesta en valor de áreas empresariales e industriales en la comunidad autónoma.

Podrán acogerse a estos incentivos pequeñas y medianas empresas, entidades urbanísticas de conservación, asociaciones empresariales, así como ayuntamientos y otras entidades locales vinculadas a la gestión y dinamización de espacios productivos.

La convocatoria tiene como finalidad contribuir a la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la cohesión territorial mediante actuaciones que refuercen la calidad de los entornos donde se desarrolla la actividad económica.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y permitirán financiar proyectos relacionados, entre otros aspectos, con la mejora de infraestructuras comunes, la eficiencia energética, la movilidad interna, la digitalización de servicios compartidos, la economía circular y la cooperación entre empresas y entidades gestoras de espacios productivos

El programa cuenta con una dotación económica de 8,32 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Andalucía FEDER 2021-2027.



El plazo para presentar las solicitudes se abrirá el próximo 16 de junio, a las 9.00 de la mañana para todas aquellas entidades interesadas y será de 3 meses a partir de la publicación de los formularios normalizados, que se tramitarán de forma telemática.