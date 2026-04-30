CORREOS AL LÍMITE EN ALMERÍA: CARTEROS DENUNCIAN COLAPSO A LAS PUERTAS DEL VOTO POR CORREO Y ANUNCIAN HUELGA

SIPCTE alerta de falta de personal, sobrecarga extrema y riesgo para el proceso electoral

El Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos SIPCTE denuncia la situación crítica que atraviesa Correos en la provincia de Almería, a escasos días del proceso electoral andaluz, con un servicio al borde del colapso por la falta de personal y la sobrecarga de trabajo.

En el distrito 7 de Almería Zapillo-Vega de Acá, los propios trabajadores han dicho “basta”. En la jornada de hoy, los carteros han protagonizado una protesta durante su pausa para denunciar lo que califican como una situación de explotación laboral insostenible.

Actualmente, solo 14 carteros están cubriendo más de 30 secciones de reparto, lo que obliga a asumir recorridos inabarcables y a dejar sin servicio efectivo a miles de vecinos. A esta situación se suma la ausencia total de contratación de refuerzo para afrontar el inminente reparto del voto por correo.

Además, SIPCTE ha constatado que ya se están produciendo incidencias graves en el servicio, como la existencia de notificaciones caducadas en la propia unidad en la mañana de hoy, evidenciando que la carga de trabajo supera claramente la capacidad operativa actual.

Esta situación no es aislada. Medios de ámbito nacional como El Cierre Digital ya han alertado del colapso que sufre Correos en Andalucía por la falta de personal en plena campaña electoral, una situación que ahora se agrava en Almería con unidades de reparto completamente desbordadas.

Desde SIPCTE advierten que este escenario no es puntual, sino consecuencia de una política estructural de recortes y falta de planificación. “Se pretende sacar adelante uno de los procesos más sensibles para la democracia con plantillas absolutamente insuficientes”, denuncian.

Ante esta situación límite, los trabajadores han convocado jornada de huelga el próximo lunes, impulsada por SIPCTE, como medida de presión ante la falta de soluciones por parte de la dirección de la empresa. Asimismo, el sindicato hace un llamamiento firme a todos los trabajadores y trabajadoras de Correos a secundar la huelga, como forma de defensa colectiva ante el deterioro de sus condiciones laborales.

El sindicato alerta además de que la sobrecarga no solo afecta al proceso electoral, sino también al servicio postal ordinario, con retrasos, acumulación de envíos y deterioro general de la calidad del servicio público.

A esta crisis se suman otros factores que están agravando el colapso en las unidades de reparto, como el incremento de la paquetería derivada del comercio electrónico y la falta de cobertura de vacantes estructurales.

SIPCTE exige a Correos una contratación urgente de personal, la cobertura inmediata de secciones vacantes y el fin de las políticas que están llevando al límite a la plantilla.

“El servicio público postal no puede sostenerse a costa de la salud de los trabajadores ni del abandono de la ciudadanía”, concluyen desde el sindicato.