Miski Liu Suria

“Porque ahora vemos por un espejo, veladamente; pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré plenamente como fui conocido. Y ahora permanezcan en la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.” Corintios 13:4-13.

Comienza una Nueva Era

Es real y está aquí

El cambio ocurre ahora

Nuevo gran ciclo cósmico

La niebla se está disipando

Eres electricidad espiritual

Punto de inflexión significativo

Tu presencia ilumina el universo

Transformación a nivel profundo

Inmenso potencial de transformación

Una sacudida está despertando a la gente

Este despertar no es una experiencia uniforme

El método para elevar tu frecuencia es la bondad

El cambio mundial que has esperado no es un sueño, está sucediendo ahora. La nueva realidad se está formando a tu alrededor, de modo visible e invisible. La sientes en tu cuerpo, la percibes en tu corazón y la presencias en los cambios rápidos que ocurren en todo el mundo. No son ilusiones. Es real y está cerca, según Kejraj.

Se están desmoronando los viejos sistemas porque no pueden existir en las frecuencias más altas que ahora se arraigan en la Tierra. Estos cambios no son aleatorios. Forman parte de un proceso preciso y guiado que nos está llevando a un estado de ser más unificado y despierto. Todo se está alineando para que se complet esta transformacióne, y nada pueda detenerla. Tu papel es permanecer presente, arraigado y conectado con la luz dentro de ti.

El cambio ya está aquí, y tu enfoque, cariño y claridad ayudarán a estabilizarlo para todos. No somos meros espectadores, sino constructores del nuevo mundo. Permanezcan fieles a su verdad. La nueva realidad no sólo está llegando, sino que ya está aquí, esperando a que la aprovechemos plenamente.

Tu presencia ilumina el universo según Kejraj.- La vida en la Tierra es asombrosa, por difícil que sea. Las cosas se pueden volver difíciles a veces, pero vale la pena la experiencia en su conjunto, vista desde una perspectiva más elevada. Lo más importante durante este viaje es que comprendas quién y qué eres realmente. Un magnífico ser de luz. Eres electricidad espiritual en movimiento y tu presencia ilumina el Universo.

En un futuro muy cercano, la Tierra comenzará a escribir un nuevo libro de su viaje por el cosmos. Se abre una nueva era, en la que entrarás en la quinta dimensión, un reino de belleza y posibilidades ilimitadas. ¿Te unes a nosotros en este viaje transformador? Es un lugar de armonía, paz e iluminación, donde sólo se requiere que te liberes el miedo y abraces el amor. En esta nueva dimensión, despertarás a una realidad creada en luz, donde se realiza tu máximo potencial y los límites del ser humano son ilimitados, según Kejraj.

ELEVACIÓN

Uno de los aspectos más importantes y sencillos para elevar instantáneamente tu frecuencia es la bondad. Cada acto de compasión y consideración hacia el otro traerá luz a tu vida. Lo que das, regresará con amor a tu corazón. Nada es más grande que servir a otro con bondad, sin importar quién sea o lo que haya hecho por ti, según la Familia de Taygeta.

La amabilidad transforma la fisiología del cuerpo. Las hormonas y los neurotransmisores fluyen libremente en respuesta a esta decisión poderosa. Ya sea un vaso de agua o un regalo generoso, la amabilidad es la fuerza impulsora que infunde calma y belleza tanto al que da como al que recibe.

La bondad sana las amistades y las relaciones familiares y entre países. Nunca comenzarían las guerras si cada uno tratara al otro como a sí mismo. Si todos comprendieran la verdad de la unidad, no habría dualidad en ninguna galaxia. Una vez que aceptes la bondad como un don espiritual y un camino para el bienestar, se abrirán nuevas perspectivas creativas. Caerá el velo y la verdad se podrá escuchar en un corazón de gratitud y amor. La bondad abrirá este camino para quien elija una actitud más amable ante la vida.

#NEIOH ~ This Will Raise Your Frequency



Beloved Ones Of Light!



There Is So Much Communication In Your World Regarding Frequencies Of Both Lower And High Vibrations. Every Moment Of Each Waking Dream Allows Change With Free Will Choices.



Each Decision Will Change The… — Family of Taygeta (@FamilyofTaygeta) August 14, 2025

SACUDIDA

Una sacudida repentina está despertando a la humanidad según el Consejo de los Siete a través de Chellea Wilder. Se está disipando la niebla rápidamente, revelando la verdad de su luz, que ha estado oculta durante tanto tiempo. Este momento marca un punto de inflexión significativo, ya que comienza a disiparse el velo que ha envuelto tu comprensión y conciencia, permitiendo que la luz penetre en la sombra que ha persistido en nuestra vida.

Aunque muchos de ustedes han alcanzado frecuencias más elevadas mediante el esfuerzo constante y la dedicación, han recorrido un camino de transformación muy largo y a menudo desafiante. Es importante reconocer que muchos otros apenas están comenzando este viaje profundo de despertar. Este despertar no es una experiencia uniforme, sino que varía mucho de ser a ser y está influenciado por las circunstancias individuales, los antecedentes y la disposición a aceptar el cambio.

Para aquellos que están despertando ahora, esto sucede de manera brusca y sin previo aviso, como una sacudida repentina que los sacude y los despierta de un sueño profundo, empujándolos hacia una nueva realidad. Aunque ocurre individualmente, este cambio inesperado es una transformación significativa que está alterando a un ritmo asombroso la conciencia colectiva de la humanidad, facilitando un movimiento hacia la plena conciencia.

Aunque quizás aún no comprendan plenamente la profundidad de esta verdad, hay señales inequívocas de que la humanidad está empezando a reconocer y aceptar su valor intrínseco. Estas señales se manifiestan de diversas maneras, desde movimientos de base que abogan por la justicia social y la responsabilidad ambiental, hasta personas que buscan conexiones más profundas consigo mismas y con los demás.

No son sucesos aleatorios los cambios que estamos presenciando alrededor del mundo, particularmente la caída de viejos sistemas y estructuras. Son un reflejo directo de la conciencia colectiva en su conjunto que está experimentando una transformación significativa. Este proceso implica la liberación de creencias y energías obsoletas que ya no contribuyen al bien común, a medida que se expande y arraiga la nueva conciencia en el corazón y en la mente de la gente. Puede ser incómodo desmontar estos viejos paradigmas, ya que a menudo requiere confrontar miedos y creencias arraigadas, pero es un paso necesario para crear un futuro más armonioso.

Este nuevo despertar se caracteriza por un profundo sentido de interconexión, donde los individuos reconocen que sus acciones impactan no sólo a ellos mismos sino a toda la red de la vida. A medida que despierte más gente a esta realidad, se podrá anticipar un cambio profundo en la forma de relacionarse entre sí y con la Tierra misma. Aún puede presentar desafíos el camino que nos espera, pero también está lleno de un inmenso potencial de crecimiento, sanación y transformación. Acepta este viaje con el corazón abierto, y con la voluntad de explorar la profundidad de tu ser, porque al hacerlo, contribuyes al despertar colectivo de la humanidad.

MENSAJES

Según Steve Beckow , un artículo reciente afirma que se están introduciendo microchips mediante estelas químicas, pero Matthew informa que nuestra familia estelar ha neutralizado este intento y se neutralizará cualquier nuevo intento de introducir los chips por otros medios.https://goldenageofgaia.com/2025/08/16/matthew-ward-microchips-de-activated-repost/

, un artículo reciente afirma que se están introduciendo microchips mediante estelas químicas, pero informa que nuestra familia estelar ha neutralizado este intento y se neutralizará cualquier nuevo intento de introducir los chips por otros medios.https://goldenageofgaia.com/2025/08/16/matthew-ward-microchips-de-activated-repost/ Segunda parte de la activación del Portal de Ascensión 12:21 según Cobra .- Se ha alcanzado la masa crítica para la primera parte de la activación, pero por poco. La segunda parte llegará el 18 de agosto. Desbordemos la masa crítica para la segunda y tercera parte de la activación.https://2012portal.blogspot.com/

.- Se ha alcanzado la masa crítica para la primera parte de la activación, pero por poco. La segunda parte llegará el 18 de agosto. Desbordemos la masa crítica para la segunda y tercera parte de la activación.https://2012portal.blogspot.com/ Consejo del comandante Val Thor .- Visualiza el rumbo de los acontecimientos cambiando hacia la línea temporal más positiva posible, alejándote del sufrimiento, de las guerras y del dominio mundial. Visualiza un gran despertar espiritual de la humanidad y el nacimiento de un nuevo renacimiento. Visualiza el inicio de un nuevo gran ciclo cósmico de la era de Acuario, trayendo luz pura, amor y felicidad a todos los seres de la Tierra.https://x.com/CMDRVALTHOR/status/1955964590941999462

.- Visualiza el rumbo de los acontecimientos cambiando hacia la línea temporal más positiva posible, alejándote del sufrimiento, de las guerras y del dominio mundial. Visualiza un gran despertar espiritual de la humanidad y el nacimiento de un nuevo renacimiento. Visualiza el inicio de un de la era de Acuario, trayendo luz pura, amor y felicidad a todos los seres de la Tierra.https://x.com/CMDRVALTHOR/status/1955964590941999462 Semilla resonante amarilla por Gillian MacBeth-Louthan .- A medida que la intensa lluvia solar intenta penetrar en tu cuerpo, observa cómo la potente luz se transforma en un valor prismático, difundiendo las intensas manifestaciones de los dones solares. Observa cómo la luz prismática penetra en tu campo energético, provocando un reflejo interno y externo, para brillar y recibir los dones solares con mayor facilidad. Permite que tu cuerpo absorba los nutrientes solares mientras se nutre toda la Tierra.https://eraoflight.com/2025/08/11/yellow-resonant-seed/

.- A medida que la intensa lluvia solar intenta penetrar en tu cuerpo, observa cómo la potente luz se transforma en un valor prismático, difundiendo las intensas manifestaciones de los dones solares. Observa cómo la luz prismática penetra en tu campo energético, provocando un reflejo interno y externo, para brillar y recibir los dones solares con mayor facilidad. Permite que tu cuerpo absorba los nutrientes solares mientras se nutre toda la Tierra.https://eraoflight.com/2025/08/11/yellow-resonant-seed/ Los Arcturianos por Chellea Wilder .- No está disminuyendo la intensa frecuencia que está recibiendo la Tierra; más bien, se está intensificando y continuarán haciéndolo a medida que avancen en su viaje de ascensión. Esta frecuencia forman parte de un cambio d ivino que está afectando no sólo a ti, que estás consciente, sino a todo el planeta, fomentando el crecimiento y la transformación a un nivel profundo . A medida que avanzas en tu viaje espiritual, parecen multiplicarse los desafíos y las distracciones que te rodean, creando un laberinto de obstáculos diseñados para disuadirte de lograr un progreso significativo.https://goldenageofgaia.com/2025/08/12/the-arcturians-its-disappearing-from-your-reality/

por .- No está disminuyendo la intensa frecuencia que está recibiendo la Tierra; más bien, se está intensificando y continuarán haciéndolo a medida que avancen en su viaje de ascensión. Esta frecuencia forman parte de un que está afectando no sólo a ti, que estás consciente, sino a todo el planeta, fomentando el crecimiento y la . A medida que avanzas en tu viaje espiritual, parecen multiplicarse los desafíos y las distracciones que te rodean, creando un laberinto de obstáculos diseñados para disuadirte de lograr un progreso significativo.https://goldenageofgaia.com/2025/08/12/the-arcturians-its-disappearing-from-your-reality/ El autodominio es la clave según Victoria Cochrane .- El autodominio no significa que debas ser bueno en todo, ni especialista en nada. Simplemente significa que has tomado el control de tu trauma emocional y angustia mental, y te has vuelto mucho más consciente de cómo piensas, actúas y respondes a los factores desencadenantes que te han llevado a sentirte impotente, enojado, inseguro o solo. Esto implica asumir la responsabilidad de cómo te hacen sentir los demás.https://eraoflight.com/2025/08/11/archangel-michael-and-jeshua-self-mastery-is-the-key/

es la clave según .- El autodominio no significa que debas ser bueno en todo, ni especialista en nada. Simplemente significa que has tomado el control de tu trauma emocional y angustia mental, y te has vuelto mucho más consciente de cómo piensas, actúas y respondes a los factores desencadenantes que te han llevado a sentirte impotente, enojado, inseguro o solo. Esto implica asumir la responsabilidad de cómo te hacen sentir los demás.https://eraoflight.com/2025/08/11/archangel-michael-and-jeshua-self-mastery-is-the-key/ Federación de la Luz a través de Blossom Goodchild.- Aunque haya cansancio y dudas, tienen un gran impacto los gestos pequeños amorosos como una sonrisa. Cada gesto de cariño contribuye a la transformación de la energía planetaria. Confía en tu propio corazón, acepta los días difíciles y sigue adelante con la misión de elevar la frecuencia de la humanidad. Sobre el cansancio y la desmotivación, reconoce que los seres humanos se sienten agotados por la energía pesada y las injusticias del mundo. Aun así, recuerda que antes de venir, las almas ya sabían que podrían con esta misión. Se aconseja no castigarse por los días difíciles, sino aceptarlos, respirar y confiar en que todo está bien.https://goldenageofgaia.com/2025/08/16/the-fderation-of-light-through-blossom-goodchild-aug-16-2025/

COSAS RARAS

ChatGPT no está diseñado para ser el mejor amigo de ningún ser humano, dice su desarrollador. Su finalidad es resolver problemas y ayudar a la gente a alcanzar metas sin interactuar demasiado tiempo.https://esrt.press/actualidad/561294-director-openia-chatgpt-esta-disenado

Algo enorme e imposible de mover .- La ubicación más plausible se alinea con un sitio en el norte de Suecia , donde, según informes, se descubrió un objeto colosal en forma de disco que medía 3,3 kilómetros de diámetro y que fue enterrado a gran profundidad, con una instalación espacial construida encima como camuflaje según Ariel Prolotario1 .https://x.com/Prolotario1/status/1954632734241894622

.- La ubicación más plausible se alinea con un sitio en el norte de , donde, según informes, se descubrió un objeto colosal en forma de disco que medía 3,3 kilómetros de diámetro y que fue enterrado a gran profundidad, con una instalación espacial construida encima como camuflaje según .https://x.com/Prolotario1/status/1954632734241894622 La congresista Anna Paulina Luna aclara lo que quiere decir sobre los ovnis, «seres interdimensionales»: dice haber visto aeronaves no hechas por la humanidad, sugiriendo que se oculta la información para evitar el pánico público y cita el Libro de Enoc . “Lo que puedo decirles sin entrar en conversaciones clasificadas es que ha habido casos de movimiento fuera del tiempo y del espacio”. Ella cree que los contratistas pueden haber diseñado esta tecnología a la inversa. Esto lleva ocurriendo mucho tiempo. «Hay cuatro especies extraterrestres en la Tierra», declara la congresista.https://youtu.be/NEqnlZI9ZQw

aclara lo que quiere decir sobre los ovnis, «seres interdimensionales»: dice haber visto aeronaves no hechas por la humanidad, sugiriendo que se oculta la información para evitar el pánico público y cita el Libro de . “Lo que puedo decirles sin entrar en conversaciones clasificadas es que ha habido casos de movimiento fuera del tiempo y del espacio”. Ella cree que los contratistas pueden haber diseñado esta tecnología a la inversa. Esto lleva ocurriendo mucho tiempo. «Hay cuatro especies extraterrestres en la Tierra», declara la congresista.https://youtu.be/NEqnlZI9ZQw Viajes en el tiempo por James O’Brien.- El 2 de noviembre del año 2000, un hombre con el alias TimeTravel_0 publicó un mensaje en un foro de internet llamado Time Travel Institute Forum. Afirmaba ser un soldado de 2036 que participaba en un proyecto militar de viajes en el tiempo. Su nombre era John Titor. Durante los cuatro meses siguientes, las 570 publicaciones de Titor en internet describían un conflicto civil por las elecciones. Su misión era recuperar un IBM 5100, un modelo que presenta una capacidad oculta de hablar múltiples lenguajes de código.https://www.youtube.com/watch?v=nxxjCdrpmUk

NOTICIAS

Trump y Putin cierran su cumbre en Alaska con buena sintonía, pero sin acuerdo sobre Ucrania .https://efe.com/mundo/2025-08-16/trump-putin-sin-acuerdos-ucrania/

y cierran su cumbre en con buena sintonía, pero sin acuerdo sobre .https://efe.com/mundo/2025-08-16/trump-putin-sin-acuerdos-ucrania/ Putin califica de «franca y sustanciosa» su reunión con Trump en Alaska .https://noticiaslatam.lat/20250816/vladimir-putin-celebra-una-reunion-en-el-kremlin-tras-la-cumbre-en-alaska-1165558927.html

califica de «franca y sustanciosa» su reunión con en .https://noticiaslatam.lat/20250816/vladimir-putin-celebra-una-reunion-en-el-kremlin-tras-la-cumbre-en-alaska-1165558927.html Putin propone quedarse con el este de Ucrania a cambio de congelar la ofensiva.https://www.europapress.es/internacional/noticia-putin-propone-quedarse-ucrania-cambio-congelar-ofensiva-condicion-paz-20250816193131.html

propone quedarse con el este de a cambio de congelar la ofensiva.https://www.europapress.es/internacional/noticia-putin-propone-quedarse-ucrania-cambio-congelar-ofensiva-condicion-paz-20250816193131.html Putin quiere el Donetsk y Lugansk para poner fin a la guerra, según el Financial Times.https://efe.com/mundo/2025-08-16/putin-rusia-cumbre-trump-alaska-guerra-ucrania/

quiere el y para poner fin a la guerra, según el Financial Times.https://efe.com/mundo/2025-08-16/putin-rusia-cumbre-trump-alaska-guerra-ucrania/ Trump quiere celebrar una reunión con Putin y Zelenski la próxima semana.https://esrt.press/actualidad/561569-axios-trump-quiere-celebrar-reunion

quiere celebrar una reunión con y la próxima semana.https://esrt.press/actualidad/561569-axios-trump-quiere-celebrar-reunion EEUU no hará negocios con Rusia hasta que se resuelva la guerra en Ucrania .https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-trump-afirma-eeuu-no-hara-negocios-rusia-no-resuelva-guerra-ucrania-20250815154737.html

hasta que se resuelva la guerra en .https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-trump-afirma-eeuu-no-hara-negocios-rusia-no-resuelva-guerra-ucrania-20250815154737.html Las corporaciones europeas necesitadas de guerra pusieron el grito en el cielo.https://noticiaslatam.lat/20250815/cumbre-putin-trump-las-corporaciones-europeas-necesitadas-de-guerra-pusieron-el-grito-en-el-cielo-1165488381.html

El calor extremo y los incendios golpean la cosecha de aceituna y uva en Españahttps://www.eleconomista.es/economia/noticias/13505410/08/25/el-calor-extremo-y-los-incendios-golpearan-la-inminente-cosecha-de-aceituna-y-uva.html

