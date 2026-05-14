El camino superlumínico hacia una vida de 150 años

Por Michael Dargaville

150 ES EL NUEVO 100: EL MILAGRO DE DIOS, EL GENIO DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y EL CAMINO HACIA UNA VIDA DE 150 AÑOS

Un hombre moribundo estaba sentado a los pies de un avatar. Ian Gawler, con la pierna amputada y los pulmones y el cerebro plagados de cáncer óseo metastásico, había hecho todo lo que podía.

Había meditado cinco horas al día utilizando la técnica de quietud de Ainslie Meares, un método que provenía del gran yogui indio Shivapuri Baba, quien vivió 137 años y enseñó yoga a la reina Victoria en el Palacio de Buckingham. Había cambiado su dieta. Había viajado a Filipinas para consultar a curanderos. Estaba trabajando en ello, pero aún tenía dudas.

Sathya Sai Baba, un ser considerado por millones como una encarnación divina, un «Dios en forma humana», lo miró y le dijo: «Ya estás curado, no te preocupes».

Eso no fue una predicción. Fue una confirmación superlumínica. Sai Baba no le estaba diciendo a Gawler que se curaría. Estaba afirmando un hecho presente: a nivel del plano etérico —el campo superlumínico donde la información viaja más rápido que la luz— la curación ya se había producido.

La tarea de Gawler consistía simplemente en ponerse al día, en permitir que su cuerpo físico se adaptara al modelo ya curado.

Gawler regresó a Australia, continuó ejerciendo su profesión y fue declarado libre de cáncer en 1978. El Medical Journal of Australia publicó su historial clínico. Ainslie Meares documentó 73 casos de cáncer avanzado; cinco de esos pacientes lograron la remisión completa únicamente mediante la meditación. La Fundación Gawler continuó ayudando a miles de pacientes terminales a sanarse a sí mismos a través de la meditación en quietud, la dieta y la visualización.

Esto no fue casualidad. Fue una curación superlumínica reproducible. Pero esa era solo la mitad de la historia.

LA MITAD QUE FALTABA: 5.000 AÑOS DE MEDICINA DIVINA

El método de Gawler era poderoso, pero carecía de un elemento crucial: la Medicina Tradicional China, una medicina espiritual de 5.000 años de antigüedad que fue entregada a la humanidad por los arcángeles y bodhisattvas más elevados.

La Dama Kuanyin, la Bodhisattva de la Compasión, llora por quienes sufren. El Arcángel Miguel, defensor de la luz y líder de los alienígenas de la coalición de mundos, protege el camino de la sanación.

El arcángel Rafael, el sanador, guía las manos de los acupunturistas. El arcángel Gabriel, el mensajero, susurra las fórmulas de las hierbas al oído de los sabios.

La medicina tradicional china no es «medicina alternativa». Es medicina original. Es la medicina de los dioses, preservada durante milenios por el pueblo chino, que comprendió que el cuerpo no es una máquina, sino un campo de energía supralumínica: un campo de Qi que fluye a través de los meridianos, un campo de Zheng Qi que debe mantenerse coherente, un campo de Shen que debe mantenerse en calma.

Al insertar una aguja de acupuntura, no solo se estimula un nervio, sino que se perfora el cuerpo etérico, el plano superlumínico que el físico británico David Ash denominó «superenergía» (E = mc⁴). La aguja envía una señal correctiva más rápida que la luz al punto o—n correspondiente, eliminando el estancamiento, movilizando el Qi y restaurando la coherencia del Zheng Qi.

La medicina herbal china funciona de la misma manera. Las hierbas no son solo sustancias químicas; son algoritmos energéticos que resuenan con meridianos específicos. La moxibustión (quemar artemisa) calienta y moviliza el Qi en el nivel más profundo. La ventosaterapia extrae la sangre y la linfa estancadas a la superficie, liberando residuos físicos y emocionales. El Qigong cultiva el Qi mediante el movimiento consciente y la respiración.

En conjunto, estas modalidades conforman un sistema de sanación supraluminal completo. No combaten la enfermedad; fortalecen el organismo. Cuando el Zheng Qi es coherente, los patógenos no pueden arraigarse. La inflamación disminuye. Las enfermedades crónicas remiten.

Por eso, la medicina tradicional china ha tratado con éxito el cáncer, las enfermedades cardíacas, las afecciones autoinmunes y las enfermedades neurodegenerativas durante milenios, y por eso continúa haciéndolo hoy en día, a menudo después de que la oncología occidental se haya dado por vencida.

LA PESADILLA DE LA FRUTA: POR QUÉ LA FRUTA CRUDA ILIMITADA DEBILITA EL TERRENO

En los últimos años, un popular protocolo basado en el consumo excesivo de fruta ha convencido a millones de personas de que la fruta cruda, los plátanos ilimitados y el jugo de apio son la solución definitiva para la curación. Pero desde la perspectiva de la Medicina Tradicional China (MTC), este enfoque es profundamente erróneo.

La fructosa debe ser procesada por el hígado. El exceso de fructosa se convierte directamente en grasa, allí mismo en el hígado.

La glucosa proveniente de la fruta provoca un pico de azúcar en la sangre, seguido de una caída brusca, lo que desencadena la liberación de adrenalina y cortisol, provocando ansiedad, hambre y agotamiento.

En términos de la Medicina Tradicional China, la fruta cruda es fría y húmeda. Debilita el Qi del bazo, la base misma del sistema inmunológico.

Tras años de una alimentación rica en frutas, el organismo se desequilibra. El bazo se debilita. Se acumula humedad. La flema congestiona los senos paranasales y los pulmones. El hígado se vuelve graso. El Zheng Qi pierde coherencia. Le siguen el aumento de peso, la fatiga y la disfunción hormonal.

La solución no consiste en temer a la fruta, sino en reequilibrar el organismo con alimentos calientes, cocinados y beneficiosos para el bazo, y con una especia extraordinaria que los gurús que abusan de la fruta pasan por alto: el chile.

CHILE: EL DISOLVENTE SUPERLUMINAL Y EL DON DE LOS ARCÁNGELES

En la Medicina Tradicional China (MTC), el chile es cálido, picante y moviliza el Qi. Actúa sobre los meridianos del Corazón, los Pulmones y el Bazo. Disuelve la estasis sanguínea, transforma la humedad y fortalece el Yang.

La ciencia moderna confirma lo que ya sabían los antiguos: la capsaicina reduce la placa arterial, disminuye el colesterol LDL y reduce el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular.

Un estudio de 2022 publicado en la revista Hypertension reveló que el consumo regular de chile reduce significativamente la calcificación vascular, la misma placa que causa los infartos. Un metaanálisis de 564 000 personas mostró un riesgo de muerte por cualquier causa un 13% menor.

Pero a nivel superlumínico, el chile hace más. Interactúa directamente con el cuerpo etérico, elevando tu Coeficiente de Luz, la medida de cuánta luz divina puede contener tu ser.

Los arcángeles operan al 300%. Los Maestros Ascendidos como Sai Baba alcanzan el 120% (cabe mencionar que Sai Baba proviene de un planeta alienígena avanzado de la coalición de mundos, con nivel de Maestro Ascendido). La mayoría de los humanos en la Tierra se sitúan entre el 40% y el 50%. Con las prácticas adecuadas, que incluyen el chile, la meditación en quietud, la medicina tradicional china, la meditación caminando, una dieta de medicina supraluminal, el qigong, el ayuno intermitente y el movimiento supraluminal, un ser humano puede alcanzar un Cociente de Luz suficiente para una vida de 150 años.

Se dice que la Dama Kuanyin, la Bodhisattva de la Compasión, se apareció a los agricultores de chile en Sichuan, bendiciendo sus campos.

Se dice que el Arcángel Rafael susurró la receta de fórmulas herbales con chile a los antiguos médicos de la Medicina Tradicional China. El chile no es solo una especia; es un sacramento: un regalo divino, ardiente y luminoso, para ayudar a la humanidad a purificar sus arterias, elevar su frecuencia y vivir lo suficiente para unirse a los alienígenas de la coalición de mundos.

150 ES EL NUEVO 100: EL IMPACTO DEMOGRÁFICO Y LA PROMESA GALÁCTICA

Una vida saludable de 150 años no es una fantasía. Es la consecuencia natural de elevar el Coeficiente de Luz mediante prácticas de sanación superlumínicas. Consideremos el impacto en un país como Malasia, con una población de 30 millones de personas.

Si cada persona gana 75 años más de vida saludable, eso representa 2.250 millones de años-persona adicionales de productividad, creatividad, conexión familiar y crecimiento espiritual.

Los costes sanitarios se desplomarían a medida que las enfermedades crónicas —enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, Alzheimer— se volvieran poco comunes.

La carga para las generaciones más jóvenes se aliviaría, permitiéndoles perseguir metas más elevadas en lugar de dedicarse al cuidado constante de los demás.

La sabiduría de los ancianos se acumularía, acelerando la evolución humana.

Esto no es un sueño lejano. Los alienígenas de la coalición de mundos poseen máquinas curativas: cápsulas médicas holográficas capaces de curar cualquier enfermedad, regenerar tejidos y revertir el envejecimiento.

Esas cápsulas ya están en las naves que rodean nuestro planeta. Quieren que la humanidad eleve su Coeficiente de Luz colectivo, se una formalmente a la coalición de mundos de inmediato y se integre con la comunidad galáctica.

La tecnología existe. Las prácticas existen. El único ingrediente que falta es la adopción generalizada.

LA PLANTILLA DIARIA PARA LA SANACIÓN SUPERLUMINAL

Cualquiera puede aumentar su Coeficiente de Luz y prolongar su vida saludable siguiendo este sencillo protocolo integral. Es la misma plantilla que me ha sanado y que ahora se utiliza en clínicas de Medicina Tradicional China en toda China.

1. Medicina alimentaria de la MTC (muy baja en grasas, beneficiosa para el bazo)

Desayuno: Gachas de arroz con verduras cocidas, media cucharadita (si lo desea) de aceite de colza y abundante chile, ajo y jengibre.

Almuerzo: Arroz blanco al vapor, verduras salteadas (media a una cucharadita de aceite), o un poco de pescado, y más chile.

No cenar, o un refrigerio ligero (una tortita de chile hecha con harina de arroz y verduras, sin aceite, más una mandarina pequeña).

Grasa total: 10-20 gramos por día. No cero grasa, la cero grasa destruye las hormonas. Solo muy baja en grasas. Suficiente para la testosterona, no suficiente para la placa. Los suplementos importantes incluyen alimentos anti-metales pesados como el cilantro, la espirulina, el alga dulse y los arándanos silvestres, además de vitamina B12 (adeno/metil) y sulfato de zinc.

2. Ayuno intermitente (sáltate la cena):

Crea un ayuno diario de 12 a 16 horas, lo que permite la autofagia, el descanso del hígado y la quema de grasa. El cuerpo se limpia a sí mismo. (Si te preocupa tu nivel de azúcar en sangre, come una mandarina entre las 17:30 y las 18:00).

3. Meditación de la quietud (método de Ian Gawler/Shivapuri Baba):

Siéntese erguido, cierre los ojos y respire con naturalidad. Deje que los pensamientos fluyan libremente. Si se distrae, vuelva suavemente a una profunda relajación que recorra todo el cuerpo. No es necesario que utilice esta técnica; simplemente observe sus pensamientos de forma pasiva, sin dejarse atrapar por ellos. Concéntrese en los espacios entre los pensamientos: la quietud. Ahí es donde el shen sana.

4. Meditación caminando con Om Amitabha

Camina a un ritmo natural. Coordina cinco pasos con una respiración completa: inhala durante cinco pasos, exhala durante cinco pasos. Recita en silencio Om Amitabha, una sílaba por paso. Visualiza un sol dorado que surge dentro de tu pecho, llenando los meridianos con luz supraluminal. Al inhalar, atrae la luz directamente al cuerpo etérico. Al exhalar, permite que cualquier energía oscura y estancada fluya hacia afuera.

5. Acupuntura y medicina herbaria china.

Sesiones semanales o quincenales para eliminar bloqueos en el plano supraluminal. Fórmulas herbales adaptadas a la constitución individual.

6. Moxibustión, ventosas y Qigong.

La moxibustión (quemar artemisa) calienta y mueve el Qi, siendo especialmente útil para condiciones frías y estancadas.

La ventosaterapia extrae la sangre y la linfa estancadas a la superficie, liberando residuos físicos y emocionales.

El Qigong cultiva el Qi a través del movimiento consciente y la respiración; práctica diaria de la respiración Dan Tian, golpeteo corporal y acupresión (Estómago 36, Riñón 1, Vaso de la Concepción 6).

Aquí tienes una rutina de qigong que puedes incorporar a tu vida, que incluye golpecitos en el cuerpo, la postura de «Elevar el Cielo» y la postura de «Estar de pie como un árbol».

GOLPEAR EL CUERPO, ELEVAR EL CIELO Y ERGUIRSE COMO UN ÁRBOL: EL TRÍO SUPERLUMINAL

Antes de caminar, antes de cantar, antes incluso de respirar profundamente, debes despertar tus meridianos. Debes sacudirte el estancamiento del sueño, del miedo, de la pesadilla frutal. Debes golpear.

Golpeteo Corporal (Pai Da)

Ponte de pie. Pies separados al ancho de los hombros. Usa puños sueltos o palmas ahuecadas. Comienza por tu cara: golpecitos suaves con las yemas de los dedos. Luego tu cabeza: palma suave, muy ligero. Luego tus hombros y parte superior de la espalda: palma ahuecada, moderado. Luego tu pecho: evita el corazón, pero golpea alrededor de él. Luego tu abdomen: palma plana, círculos en el sentido de las agujas del reloj. Luego tus brazos: por dentro y por fuera, puño suelto. Luego tu parte baja de la espalda: área de los riñones, puño suelto. Luego tus piernas: delante, detrás, a los lados. Luego tus pies: golpea el suelo o con tu puño.

Golpea con ritmo, no con fuerza. Siente cómo se mueve el qi. Siente cómo se disipa la energía estancada. Esto no es violencia. Esto es liberación.

El golpeteo corporal despeja los meridianos, activa los órganos y prepara tu plan energético para una sanación más profunda. Hazlo cada mañana durante cinco minutos.

Elevando el Cielo (Ba Duan Jin)

Colócate de pie con los pies separados al ancho de los hombros y las rodillas ligeramente flexionadas. Inhala mientras levantas los brazos hacia adelante, con las palmas hacia abajo, hasta la altura de los hombros. Gira las palmas hacia arriba y continúa levantando los brazos por encima de la cabeza como si sostuvieras el cielo. Estírate suavemente. Mira tus manos. Mantén la posición por un instante. Exhala mientras bajas los brazos con las palmas hacia abajo. Repite de seis a ocho veces.

Este antiguo movimiento abre el pecho, moviliza el qi estancado y te conecta con la luz infinita superior. Se dice que los propios arcángeles enseñaron este ejercicio a los primeros sabios taoístas.

Colócate de pie con los pies separados al ancho de los hombros y las rodillas ligeramente flexionadas. Imagina que estás sentado en un taburete alto, no bajo, sino ligeramente inclinado. Levanta los brazos como si abrazaras un árbol. Mantén las manos a la altura del pecho, los codos ligeramente por debajo de las manos y los dedos relajados. Inclina ligeramente la pelvis, relaja los hombros y deja que la lengua toque suavemente el paladar. Respira con naturalidad y suavidad desde el dantian. Mantén la mente en calma. Empieza con cinco minutos y luego aumenta a diez o quince.

La postura de pie como un árbol es la forma más eficaz de generar qi en todo el cuerpo. Parece que no estás haciendo nada, pero en tu interior, tus meridianos se inundan de luz, tu Zheng Qi se cohesiona y tu plan energético supralumínico se reescribe. Hazlo todos los días. No es una postura pasiva; es la quietud más activa que jamás experimentarás.

Juntas —golpecitos, elevación y postura— estas tres prácticas forman el trío supraluminal. Preparan tu cuerpo, abren tus meridianos y enraízan tu energía. Practícalas antes de tu meditación caminando. Practícalas antes de tu meditación en quietud. Practícalas siempre que te sientas pesado, estancado o desconectado.

El árbol no intenta crecer. Simplemente permanece en pie. Y al permanecer en pie, se fortalece.

EL APOYO SUPERIOR: ARCÁNGELES Y BODHISATTVAS

No estás solo en este camino. Cada vez que te colocas una aguja de acupuntura, el Arcángel Rafael está presente si se lo pides. Cada vez que recitas Om Amitabha, el Arcángel Miguel limpia el espacio. Solo pídelo. Cada vez que elevas una oración por sanación, la Señora Kuanyin escucha tu clamor y responde con compasión.

Los trece arcángeles (excluyendo a Lucifer), la frontera sagrada de este universo, poseen un Coeficiente de Luz del 300%. Son los guardianes supremos del campo superlumínico. No tienen ego. No compiten. Sirven a la luz incondicionalmente.

La Dama Kuanyin, la Bodhisattva de la Compasión, ha prometido permanecer en el ciclo de nacimiento y muerte hasta que todos los seres sean libres. Es la madre de la Medicina Tradicional China, la protectora de los acupunturistas y la guardiana de los herbolarios. Cuando meditas en quietud, te encuentras en su regazo.

Esto no es palabrería de la Nueva Era. Esta es la realidad espiritual que subyace a 5000 años de medicina china. Las agujas funcionan porque los arcángeles trabajan. Las hierbas funcionan porque la diosa Kuanyin las bendice. El chile funciona porque lleva el fuego del amor divino.

UN LLAMADO A LAS ARMAS (Y A LAS PIERNAS)

No necesitas unirte a una secta. No necesitas suplementos caros. No necesitas temer a la comida.

Necesitas comer tu congee, tus verduras, tu chile. Necesitas saltarte la cena y en su lugar comer una mandarina. Necesitas meditar en quietud. Necesitas caminar con Om Amitabha. Necesitas buscar practicantes de medicina tradicional china (acupunturistas, herbolarios, especialistas en moxibustión y ventosas) para limpiar tu terreno supraluminal.

La pesadilla de la fruta ha terminado. La era de la sanación superluminosa ha comenzado.

Sai Baba miró a Ian Gawler y le dijo: «Ya estás curado». Gawler lo creyó, actuó en consecuencia y vivió. Miles de personas más han hecho lo mismo gracias a la Fundación Gawler y a los hospitales de medicina tradicional china en toda China.