LUCHADORAS

Memoria de una deshonra saldada

Jorge Carrillo Menéndez

En Santullano, un pequeño pueblo asturiano de menos de quinientos habitantes a

comienzos del siglo XX, una joven llamada Alivio trabajaba como interna en la casa

del cacique local. Allí fue violada en repetidas ocasiones. Nada fuera de lo común,

pensaría el párroco, que cuando ella se atrevió a confesarle lo ocurrido le respondió

que “ella le incitaba”.

Todo cambió cuando Alivio quedó embarazada. Huyó a Barcelona, donde dio a luz a

una niña: Carmen. Madre e hija vivieron en la capital catalana hasta 1939, cuando,

tras la derrota republicana, se vieron obligadas a exiliarse a Francia. Alivio dejaba

atrás una historia de amor y Carmen la educación que había podido disfrutar hasta

sus quince años.

El hijo menor de Carmen y Santiago, Jorge Carrillo Menéndez, autor de este

libro, reconstruye la trayectoria vital de su abuela y su madre en un relato íntimo y

emotivo que entrelaza recuerdos personales con los grandes hitos de la historia

reciente de España y de Europa: la Segunda República, la Guerra Civil, el

exilio en el contexto de la IIGM, el franquismo y la transición democrática.

Por encima de todo, este relato rinde homenaje a la lucha, el coraje y la solidaridad

de dos mujeres que se enfrentaron a la adversidad sin renunciar a su dignidad ni a

sus ideales. Una historia profundamente personal y familiar, pero también un

retrato colectivo de la España del siglo XX.

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Jorge Carrillo Menéndez es Licenciado en Ciencias Económicas por la Facultad de Saint-Maur,

en las afueras de París, ha sido, entre otras cosas, sobrecargo de Iberia y sindicalista del sector

aéreo. Lector apasionado, su vocación por la escritura surgió tardíamente.