Sobre las incidencias registradas en las pantallas digitales interactivas de los centros educativos de Andalucía

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional quiere aclarar lo siguiente:
La revisión técnica llevada a cabo tanto por el proveedor SMART Technologies, así como por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP descarta que se haya producido un hackeo o acceso externo no autorizado al sistema en la reproducción de un archivo de audio no previsto en las pantallas digitales interactivas de los centros educativos de Andalucía.
Por consiguiente, no ha habido ninguna brecha de seguridad ni ha estado en ningún momento en riesgo la seguridad y privacidad de dato alguno de alumnado, docentes o de los propios centros educativos.
Según ha confirmado Smart Technologies, la incidencia partió de una actualización del sistema que propició que un usuario autorizado pudiera hacer un uso extendido, sin saberlo, de una funcionalidad de mensajería, de tal forma que pudo enviar un archivo de audio (una canción elegida por el alumnado para indicar el cambio de clase) a todas las pantallas de la plataforma Smart de todos los centros educativos de Andalucía (unas 40.000), cuando lo que pretendía era programar ese audio, como venía haciendo desde el mes de abril, para las pantallas de su centro educativo.
Adjuntamos comunicado de Smart Technologies sobre esta incidencia.