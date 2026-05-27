UECoE y Cajamar premian la cultura emprendedora en la escuela

La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE) y Grupo Cooperativo Cajamar han dado a conocer los ganadores de la novena edición del concurso Emprendemos. Fomento del emprendimiento cooperativo en la escuela.

En la modalidad Mejor iniciativa emprendedora desde centro cooperativo se ha concedido el premio ex aequo al colegio San Agustín de Fuente Álamo (Murcia) y al colegio Valle del Miro de Valdemoro (Madrid). En la modalidad Mejor iniciativa emprendedora desde centro no cooperativo, el premio ha sido para el IES La Melva de Elda (Alicante) y en la modalidad Proyecto a través de cooperativa escolar, el ganador ha sido el Colegio Santiago Ramón y Cajal (TEAR, S. Coop. And.) de Granada.

El jurado ha estado constituido por responsables del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CNMV, la Universidad Complutense de Madrid, UCETAM, UECoE y Grupo Cooperativo Cajamar, quienes han tenido en cuenta la originalidad, viabilidad del proyecto, interés por la sostenibilidad, capacidad de implantación y cooperación, entre otros criterios.

El objeto del concurso, en el que han participado estudiantes de ESO y FP en representación de centros educativos de todo el país, ha sido fomentar la cultura emprendedora entre los escolares, compartir los principios y valores que identifican al cooperativismo y a la economía social española, y dar visibilidad y reconocimiento a los proyectos que vienen desarrollando las cooperativas de enseñanza y el resto de centros escolares para impulsar el espíritu empresarial.

El colegio San Agustín, cooperativa de enseñanza de Fuente Álamo, y el colegio Valle del Miro de Valdemoro han obtenido el premio ex aequo en la modalidad A, dedicada a la Mejor iniciativa emprendedora, por el proyecto Jóvenes Express y Aura respectivamente, dotados con 1.000 euros.

El proyecto Jóvenes Express tiene por objetivo reducir la brecha digital y la soledad no deseada en las personas mayores, al mismo tiempo que genera oportunidades reales de aprendizaje y empleo para jóvenes de Fuente Álamo. La actividad consiste en un servicio de acompañamiento digital personalizado e intergeneracional, llevado a cabo por jóvenes con formación tecnológica que prestan apoyo directo a personas mayores. Y el proyecto Aura centra su actividad en diseñar, producir y comercializar un secador de pelo ultrasilencioso para personas con hipersensibilidad auditiva, especialmente con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con el objetivo de reducir el impacto del ruido en esta actividad cotidiana, facilitando una experiencia más cómoda y adaptada.

El IES La Melva de Elda ha obtenido el premio en la modalidad A, dedicada a la Mejor iniciativa emprendedora desde centro no cooperativo, por el proyecto Re-Live Objects, dotado con 2.000 euros. Este proyecto consiste en la creación de una cooperativa de trabajo asociado cuya actividad consiste en el desarrollo de una aplicación móvil gratuita que combina inteligencia artificial con economía circular para ofrecer una solución sencilla, accesible e innovadora, al problema medioambiental de generación masiva de residuos electrónicos. Con ello se daría una solución eficaz a las personas que prefieren comprar productos nuevos antes que reparar los que ya tienen, ya sea por desconocimiento, por creer que es complicado o por no saber a quién acudir.

La Modalidad B está dedicada al premio Proyecto a través de cooperativa escolar, dotado con 1.000 euros para la adquisición de material educativo o informático que favorezca la labor de los docentes y el desarrollo del alumnado de esta cooperativa escolar. En esta edición ha recaido en la Cooperativa Tear de Granada por el trabajo Core Coop. Su actividad consiste en la creación de una cooperativa escolar de servicios, cuya actividad principal es la organización de eventos solidarios, presentando una innovación pedagógica sin precedentes en Andalucía. La propuesta de valor combina tres elementos: aprendizaje real, impacto social verificable y modelo cooperativo.

Además de los cuatro premiados, los miembros del jurado han acordado otorgar una Mención Especial en cada una de las modalidades al proyecto Still Good realizado por el alumnado del IES La Melva de Elda por su calidad, por su valor educativo, originalidad y sostenibilidad social y económica.

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 2 de junio en el colegio GSD Las Rozas de Madrid, en el marco del Encuentro del Emprendimiento Cooperativo en la Escuela, donde también se celebrará la tercera edición del Campeonato Interescolar del juego Humanity at Play, orientado a divulgar los valores del cooperativismo y la economía social entre el alumnado.