Obras en autovía A-92 (TTMM de Tabernas y Gádor) y (TTMM de Abrucena y Abla)

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, durante el día 3 de junio, en la autovía A-92, entre los PPKK 370+700 y 371+700 (TTMM de Tabernas y Gádor) y entre los PPKK 336+600 y 337+600 (TTMM de Abrucena y Abla). Por este motivo, será necesario el corte alternativo de carriles en ambos sentidos de circulación. El horario de trabajo previsto será desde las 08:00 h hasta las 20:00 h.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/