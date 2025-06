El CEIP Torremar dona 2.028€ a ASALSIDO

La recaudación procede de la carrera solidaria y el museo infantil, dos importantes actividades que ha promovido el centro educativo junto con los alumnos.

Agota Juodaityte y César Arias —alumnos con síndrome de Down del CEIP Torremar y usuarios de ASALSIDO—, junto a Ana García, directora del centro, entregaron ayer a Pedro Gómez, director de la Asociación Almeriense de Personas con Síndrome de Down, un cheque solidario de 2.028 €. Esta aportación contribuye a que ASALSIDO continúe “realizando talleres y actividades de educación, empleo, autonomía y ocio, entre otros, para avanzar hacia una sociedad más inclusiva para las personas con síndrome de Down. Además, estamos trabajando en el ambicioso proyecto de Residencial 21, que ya supera el 10 % de la ejecución de las obras: un espacio que, en el futuro, permitirá a personas como Ágota y César alcanzar su independencia y autonomía. Es muy importante la visibilidad que nos dais con este tipo de acciones, porque vosotros tenéis la suerte de ser sus compañeros y conocéis tanto sus necesidades como sus capacidades; sin embargo, no todo el mundo conoce a las personas con síndrome de Down, y hay que mostrar de todo lo que son capaces”, indica Pedro Gómez.

Por su parte, la directora del centro, Ana García puso en valor el trabajo de ASALSIDO y la importancia de la construcción del Residencial 21. Durante su intervención, la directora aprovechó para agradecer al millar de estudiantes y profesores reunidos en el patio del colegio su implicación tanto en la carrera solidaria como en el museo infantil donde los estudiantes expusieron sus propias obras.

Por último, el director de ASALSIDO destaca que iniciativas como la del CEIP Torremar demuestran que “avanzamos hacia un entorno educativo y social más justo e inclusivo”.

Para concluir el acto, los alumnos y profesoras del centro interpretaron mediante lengua de signos la canción ‘La vida es hoy’.