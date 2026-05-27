La I Feria de la Educación de Almería muestra los programas de innovación y promueve el intercambio de buenas prácticas

Hábitos de Vida Saludable, Aldea, Comunica, STEM o Emprendimiento Educativo son algunos de los planes impulsados por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP expuestos en el Museo de Almería

La I edición de la Feria de la Educación se ha celebrado este miércoles en el Museo de Almería con un total de 27 expositores que reúnen los principales Planes y Programas para la Innovación Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP así como algunas las prácticas docentes destacadas que se han desarrollado en los centros educativos de la provincia a lo largo del curso 2025-26.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso, ha asistido al encuentro y ha destacado que el evento ha convertido al Museo de Almería en “un gran escaparate de experiencias educativas innovadoras”. Alonso ha explicado que este nuevo formato sustituye a las antiguas jornadas finales que se celebraban en la delegación. El objetivo actual es ofrecer una propuesta abierta, dinámica y colaborativa para que los docentes compartan buenas prácticas. De este modo, se genera un espacio de encuentro entre programas que antes trabajaban de forma aislada, favoreciendo el intercambio de experiencias.

Alonso ha expuesto también que “este Feria de la Educación cuenta con 27 stands, un espacio específico dedicado a radio escolar y una muestra de recursos y bibliografía, que se encuentran ubicados en la biblioteca del Museo”. Además, están representados los Programas Hábitos de Vida Saludable, Aldea, Comunica, Programas Culturales, STEM, Aula de Jaque o Emprendimiento Educativo.

Finalmente, el titular de la Administración educativa provincial ha concluido su intervención felicitando a la comunidad educativa almeriense por “el compromiso de los centros educativos de Almería con la innovación, con la creatividad y con la mejora continua de la enseñanza”.