Hospital de Poniente participa en la organización del Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor

Este XXXV encuentro reúne a profesionales de toda la comunidad bajo el lema ‘Comprender el dolor, acompañar a la persona’

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de su Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor, tendrá un papel destacado en la organización del próximo XXXV Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor. Este encuentro, al que asistirán profesionales de toda la comunidad, se desarrollará ente el 15 y el 17 de octubre en Almería. El centro ha acogido hoy la presentación del Congreso cuyo lema es ‘Comprender el dolor, acompañar a la persona’.

La presentación ha contado con la presencia del delegado territorial de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, el director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, la jefa del Servicio de Anestesiología, Consuelo Rodríguez, la especialista en Anestesiología y Reanimación y presidenta del comité organizador del encuentro, Laura Cabello y el presidente de la Asociación Andaluza del Dolor, José Manuel González Mesa.

Juan de la Cruz Belmonte ha subrayado que “es un placer acoger en la provincia de Almería un encuentro científico de tan alto nivel y centrado además en un aspecto tan fundamental como la mejora en la atención al dolor crónico que, por desgracia, afecta a muchos de los pacientes de nuestro sistema sanitario público”.

El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, ha explicado que “es un orgullo que la Asociación Andaluza del Dolor haya elegido a nuestro centro como organizador y coordinador de su congreso, lo que avala el trabajo que se realiza desde nuestra área de Bloque Quirúrgico en este ámbito”.

Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora ha señalado que “es muy significativo que profesionales vinculados al Hospital Universitario Poniente lideren un evento científico de esta relevancia, que contribuirá además a proyectar la excelencia sanitaria y profesional de nuestra comarca”.

La jefa del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor, del Hospital Universitario Poniente, Consuelo Rodríguez, ha incidido en que “el tratamiento del dolor requiere cada vez más coordinación entre especialidades y una visión integral del paciente; y este congreso permitirá compartir conocimiento, experiencias y nuevas herramientas terapéuticas que redundarán directamente en una mejor atención a nuestros pacientes”.

La presidenta del comité organizador, Laura Cabello, ha destacado que entre los aspectos más destacados del programa que hemos preparado está el refuerzo de la atención multidisciplinar y de la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, tanto hospitalarios como de atención primaria, para ofrecer al paciente una asistencia integral”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Andaluza del Dolor, José Manuel González, ha querido destacar “el trabajo realizado por las profesionales del Hospital Universitario Poniente en la preparación de este encuentro científico”, agradeciendo expresamente “su implicación y compromiso”.

Programa

El Congreso se celebrará entre los días 15 y 17 del próximo mes de octubre, en Almería, iniciándose este mes su difusión entre profesionales sanitarios. Entre sus contenidos, se incluyen talleres en quirófano que se llevarán a cabo en los hospitales Quirón Málaga y Universitario Poniente, en la primera jornada, centrados en neuroestimulación, ecografía aplicada al tratamiento del dolor, técnicas intradiscales, radiofrecuencia y neuromodulación no invasiva.

La primera jornada científica abordará cuestiones de máxima actualidad, como las bases biológicas y neurocientíficas de la cronificación del dolor, el impacto de la epigenética y la sensibilización central, así como el actual debate sobre la prescripción analgésica, incluyendo el uso seguro de opioides, cannabinoides y los protocolos de prescripción.

También tendrán protagonismo el dolor oncológico y el abordaje multidisciplinar del paciente, integrando la visión médica, intervencionista y de enfermería. La jornada concluirá con una conferencia inaugural a cargo del psiquiatra y divulgador Luis Gutiérrez Rojas y la celebración del acto institucional del Día del Dolor.

El viernes 16 de octubre se desarrollará una intensa agenda científica centrada en los nuevos horizontes del tratamiento del dolor neuropático, la neuromodulación y las técnicas intervencionistas. Asimismo, se analizarán las terapias regenerativas y las nuevas estrategias frente al dolor articular refractario y la lumbalgia compleja.

De forma paralela, el programa incluirá sesiones sobre acupuntura, nuevas dianas terapéuticas y nutrición antiinflamatoria; el abordaje psicológico del dolor crónico o en pacientes especialmente vulnerables, como personas mayores, supervivientes de cáncer o pacientes con deterioro cognitivo. También se incidirá en el tratamiento de casos clínicos complejos, la importancia de la atención integral en la asistencia al dolor o las aplicaciones que ofrece la inteligencia artificial para mejorar la gestión de las unidades del dolor o la formación de sus profesionales. La humanización en la atención al dolor y la toma de decisiones compartidas ocuparán igualmente una parte del debate.

La jornada del sábado estará dedicada al dolor craneofacial, el abordaje del dolor musculoesquelético y talleres de ecografía dirigidos a residentes y profesionales de Atención Primaria, además de la presentación de las mejores comunicaciones científicas y la clausura del encuentro.