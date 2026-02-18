El cementerio municipal ya cuenta con 78 nuevos nichos y el vial preparado para su futura ampliación

ANA LÓPEZ OTERO

El alcalde y la concejala de Salud supervisan el resultado de una actuación que ha supuesto más de 70.000 euros de inversión

El Ayuntamiento de Carboneras ha finalizado los trabajos de construcción de 78 nuevos nichos en el cementerio municipal, una actuación necesaria para garantizar a medio plazo la disponibilidad de sepulturas y para preparar el espacio de cara a su futura ampliación. El alcalde, Salvador Hernández, acompañado por la concejala de Salud, Juana García, ha visitado el camposanto para supervisar el resultado final de las obras, que han concluido antes del plazo de finalización previsto y en la que se han invertido hasta 70.361 euros tanto en obra civil como en la redacción del proyecto y la dirección de seguridad y salud de la misma.

La intervención ha sido ejecutada por la mercantil Construcciones de Obras y Edificaciones Monteagud, S.L., tras resultar adjudicataria de un proyecto sobre el que el alcalde ha expresado su satisfacción con el resultado final. “Con estos necesarios trabajos no solamente se da respuesta inmediata a la demanda en el cementerio, sino que garantizamos la disponibilidad de enterramientos a medio plazo”, ha explicado Hernández.

Asimismo, el regidor ha destacado que el proyecto ha ido más allá de la construcción de los nichos. “Ya hemos dejado preparado el cementerio con la urbanización del vial que conectará el recinto actual con la futura zona de ampliación. Es un paso necesario para que el camposanto siga creciendo de forma ordenada en un espacio que tiene un gran significado sentimental para todos los carboneros”, ha concluido.

Más detalles

La actuación, que se inició tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local el pasado 19 de diciembre y su correspondiente licitación pública, ha incluido la construcción de 78 nichos finalmente, tres más de los previstos a partir de los tipos de módulos adquiridos por la constructora. A ellos se han sumado la urbanización de vías, con la creación de la calle de conexión con la zona de expansión prevista.

Con la finalización de estos trabajos, el gobierno municipal reafirma su compromiso con el mantenimiento y la mejora de las instalaciones municipales, asegurando que los servicios funerarios del municipio cuenten con la capacidad y las condiciones adecuadas.