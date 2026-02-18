Reunión de la Junta Local de Seguridad en Olula del Río para renovar su adhesión al sistema VioGén

La jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación y el alcalde de esta localidad ratifican el convenio del año 2016

El Ayuntamiento de Olula del Río ha acogido la reunión de la Junta Local de Seguridad donde se ha renovado el convenio de adhesión de este ayuntamiento al Sistema Integral de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, VioGén.

El alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual, y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Loly Cruz, han copresidido esta reunión que da continuidad a la adhesión a este programa del Ministerio del Interior y que Olula del Río suscribió por primera vez en el año 2016.

Cruz ha destacado “la importancia de renovar estos convenios y de seguir trabajando de forma coordinadas todas las administraciones para erradicar la violencia de género de nuestra sociedad, un problema que existe y que necesita de instituciones comprometidas para abordar esta realidad”. Por esta razón, la jefa de la Unidad ha querido agradecer al Ayuntamiento de Olula del Río su compromiso desde hace 10 años con este programa “donde trabajan de forma coordinada junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en este caso Guardia Civil y Policía Local de esta localidad para luchar contra la violencia hacia las mujeres”

Tras la última adhesión de Pechina que inició la tramitación en octubre del pasado año, son en total 32 el número de municipios de la provincia de Almería dentro del sistema VioGén, tras las incorporaciones de Gádor, Abrucena y Fiñana.