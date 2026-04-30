CSIF reclama a la Junta de Andalucía y a las fuerzas políticas aunar esfuerzos para erradicar el acoso escolar en los centros educativos

· Ante el preocupante aumento de la conflictividad en las aulas, la central sindical exige revisar protocolos actuales y dotarlos de medios reales para su aplicación efectiva

· El sindicato organiza unas jornadas formativas dirigidas a docentes, equipos directivos y profesionales de la orientación educativa para abordar esta problemática

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario de la educación pública andaluza, ha reclamado a la Junta de Andalucía y a las distintas fuerzas políticas aunar esfuerzos para desarrollar un marco normativo urgente que permita erradicar las conductas violentas en los centros escolares y actuar con seguridad ante situaciones de acoso y conflictividad.

El acoso en las aulas se ha convertido en un problema de gran magnitud agravado en los últimos años por las redes sociales, “lo que ha puesto en evidencia la ineficacia de las medidas actuales para acabar con esta lacra y toda conducta violenta en los centros educativos”, ha señalado el sector de Educación de CSIF, que ha destacado la preocupante situación de vulnerabilidad tanto del alumnado como del profesorado frente a estos escenarios de violencia.

Según datos de un informe realizado por CSIF y presentados el pasado mes de diciembre, un 30 % del profesorado de Secundaria declara enfrentarse a situaciones de acoso entre alumnado, frente al 19 % en Primaria. La convivencia escolar o la autoridad docente también se han degradado en los últimos años, según el mismo estudio. Así, el 82 % del profesorado considera que su autoridad ha empeorado y el 71,5 % describe el clima en su centro como conflictivo o con episodios frecuentes de conflictividad. Estos datos evidencian que la convivencia escolar se está deteriorando de forma sostenida y que el acoso no es un fenómeno aislado, sino parte de un problema estructural que afecta al conjunto del sistema educativo.

Ante esta realidad, el sindicato ha indicado que “no podemos mirar hacia otro lado y debemos actuar de inmediato y dotar a los centros de recursos personales y específicos para erradicar esta lacra”.

Coincidiendo con el ‘Día Mundial contra el Acoso Escolar’, que se conmemora el próximo sábado 2 de mayo, y con el objetivo de dar una respuesta directa a esta problemática, CSIF ha organizado una serie de jornadas formativas de carácter presencial en todas las provincias andaluzas dirigidas a docentes, equipos directivos y profesionales de la orientación educativa. Estas sesiones abordarán diversos protocolos que forman parte del plan de convivencia de los centros, entre los que se encuentra el de acoso escolar, y tendrán un enfoque práctico orientado a facilitar su aplicación y a dar respuesta a las situaciones reales que se viven en las aulas.

Medidas estructurales sólidas

Esta iniciativa responde a la necesidad de contar con herramientas claras y un marco de actuación respaldado por la Administración. La central sindical ha insistido en que “el problema del acoso escolar no puede recaer únicamente en el profesorado, sino que necesita medidas estructurales sólidas que vayan más allá de las declaraciones de los responsables políticos, al igual que recursos suficientes y una implicación firme de todas las instituciones”.

Según datos de organizaciones internacionales como Unicef o Save The Children, aproximadamente el 10 % de los menores reconoce haber sufrido acoso, una realidad que confirma la extensión de este fenómeno. En Andalucía, la propia Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional viene alertando en sus informes de convivencia del incremento de incidencias relacionadas con conflictos entre alumnado y situaciones de acoso en un contexto de creciente deterioro del clima escolar.

En las jornadas que se iniciarán el próximo día 5 de mayo en Jaén y que se extenderán durante todo el mes en las distintas provincias andaluzas, celebrándose en Almería el día 12, se abordarán, además del preocupante aumento avance del acoso escolar, asuntos reales del día a día de los centros como son el riesgo de suicidio, las agresiones al profesorado, situaciones del alumnado con progenitores divorciados o separados, así como la aplicación de la ley de Protección de Datos en el ámbito educativo.

Con esta jornada, CSIF Educación vuelve a situar en primer plano la formación útil, apegada a la realidad de los centros y centrada en las necesidades reales del profesorado. “En educación, actuar bien y a tiempo puede marcar la diferencia”, han añadido.