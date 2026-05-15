1.456 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizarán el correcto desarrollo de las elecciones autonómicas al Parlamento andaluz en Almería

La Guardia Civil contará con un total de 1.110 agentes desplegados en todo el territorio almeriense, mientras que la Policía Nacional aportará 346 funcionarios para garantizar la vigilancia y el normal desarrollo de la jornada en los locales habilitados

El subdelegado destaca “el dispositivo desplegado por la provincia destinado a garantizar que la jornada electoral transcurra con normalidad, seguridad y ausencia de incidentes”

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Fernández, ha informado sobre el dispositivo de seguridad previsto con motivo de las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo domingo 17 de mayo, para las que se desplegarán un total de 1.456 agentes en Almería. En toda la comunidad autónoma de Andalucía serán un total de 14.583 agentes quienes conformen el dispositivo de seguridad.

Martín ha detallado que durante esta jornada “se desarrolla una importante labor conjunta y de coordinación entre los distintos cuerpos policiales implicados, que tiene como prioridad garantizar el normal funcionamiento de la jornada electoral y el adecuado desarrollo de los comicios al Parlamento de Andalucía”.

Por este motivo, el subdelegado ha querido trasladar su agradecimiento “por el esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad de todos los cuerpos policiales que participan en el operativo”. A este dispositivo compuesto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, se sumarán también efectivos de las policías locales de distintos municipios andaluces, así como funcionarios de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.

El dispositivo de seguridad coordinado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dará cobertura al conjunto de colegios electorales de Andalucía. La Guardia Civil contará en Almería con 1.100 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación. Por su parte, la Policía Nacional destinará 346 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación. El operativo se completará con la participación de miembros de las diferentes policías locales y de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen activo el operativo de seguridad desde el inicio de la campaña electoral, en una primera fase centrada en la recopilación de información y en la prevención de posibles incidentes o situaciones de conflicto. Posteriormente, a partir de las 20:00 horas del día 17 de mayo, se pondrá en marcha una segunda fase del dispositivo, en la que los agentes asumirán labores de vigilancia y control tanto de los centros de votación como de la custodia del material electoral.