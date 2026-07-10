El Colegio Oficial de Enfermería de Almería expresa su profundo pesar por la tragedia del incendio de Los Gallardos

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería quiere expresar su más profundo dolor y consternación por las devastadoras consecuencias del incendio forestal declarado en el entorno de Los Gallardos, una tragedia que ha conmocionado a toda la provincia.

La institución colegial traslada sus más sinceras condolencias, apoyo y afecto a las familias y seres queridos de las personas fallecidas, así como su deseo de una pronta recuperación para todas las personas que han resultado afectadas.

Asimismo, el Colegio quiere reconocer el extraordinario trabajo que están desarrollando todos los profesionales que permanecen desplegados sobre el terreno para hacer frente a esta emergencia. Un reconocimiento que se hace extensivo a las enfermeras y enfermeros, al resto de profesionales sanitarios, a los equipos de emergencias, bomberos, Infoca, Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, UME y a todas las personas que, desde distintos ámbitos, están luchando sin descanso para proteger vidas y controlar el incendio.

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García, ha señalado que: «Hoy toda la provincia comparte el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos. Desde el Colegio queremos trasladarles nuestro abrazo más sincero y todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. También queremos expresar nuestro reconocimiento y admiración a los profesionales sanitarios y de emergencias que, con enorme profesionalidad, valentía y humanidad, están trabajando sin descanso para atender a las personas afectadas y combatir esta tragedia”.

María del Mar García ha añadido que «las enfermeras y enfermeros vuelven a demostrar, una vez más, su compromiso con la sociedad, prestando cuidados y acompañando a quienes más lo necesitan en situaciones de extrema dificultad. Su entrega merece el reconocimiento de toda la ciudadanía”.

La presidenta ha querido además trasladar un mensaje de disponibilidad institucional: «El Colegio Oficial de Enfermería de Almería pone desde este momento todos sus recursos y su capacidad de colaboración a disposición de las administraciones competentes y de los profesionales que participan en esta emergencia, para contribuir en todo aquello que sea necesario. En momentos como este, la unión, la coordinación y el compromiso de todos son fundamentales”.

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería permanecerá atento a la evolución de la situación y reitera su plena disposición para colaborar en cuantas actuaciones puedan ser necesarias, así como para apoyar a las enfermeras y enfermeros que están prestando asistencia en esta emergencia.

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