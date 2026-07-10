LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA EXPRESA SU PESAR POR LAS VÍCTIMAS DE LOS GALLARDOS Y DESTACA LA LABOR DE LOS PERIODISTAS EN LA COBERTURA DEL INCENDIO 

La Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) desea expresar públicamente su profundo pesar, dolor y consternación ante las devastadoras consecuencias del incendio forestal declarado en el entorno de Los Gallardos, el cual se ha cobrado la vida de numerosas personas. Desde la junta directiva y en representación del colectivo, la AP-APAL traslada sus más sinceras condolencias y afecto a las familias y amigos de los fallecidos, así como su deseo de una pronta y total recuperación para todos los heridos y afectados por esta tragedia.

En estos momentos de especial dificultad, la asociación quiere destacar y reconocer de forma expresa el esfuerzo y el extraordinario trabajo que están desarrollando todos los profesionales de la comunicación. Los periodistas, fotógrafos y cámaras desplegados en la zona trabajan con el único objetivo de mantener informada a la sociedad de esta emergencia. A todos ellos, la AP-APAL les pide la máxima prudencia en el desarrollo de su labor sobre el terreno y les envía un mensaje de apoyo y ánimo.

Finalmente, desde la AP-APAL queremos enviar nuestro más firme reconocimiento y agradecimiento a los profesionales sanitarios, servicios de emergencias, bomberos, efectivos del Plan Infoca, Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Unidad Militar de Emergencias (UME) y a todos los voluntarios y colectivos que luchan sin descanso para controlar y extinguir el incendio.

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