Seis personas fallecidas en el incendio forestal declarado ayer tarde en Los Gallardos

Más de un centenar de efectivos continúan trabajando durante la noche en las labores de extinción

Seis personas han fallecido en el incendio forestal declarado ayer tarde en el municipio almeriense de Los Gallardos, según ha confirmado la dirección de la emergencia. Las muertes se han producido en una pedanía de Bédar y, algunos de ellos han sido hallados en vehículos.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en funciones, Antonio Sanz, ha lamentado profundamente el fallecimiento de estas seis personas y ha trasladado el pésame de la Junta de Andalucía a sus familias y allegados. “Es una noticia terrible. En nombre del Gobierno andaluz quiero expresar nuestro dolor y nuestras condolencias a las familias de las seis personas fallecidas en este incendio. Hoy el corazón de todos los andaluces está de luto”.

El consejero ha explicado que todos los medios están trabajando sin descanso en las labores de extinción. En estos momentos, se encuentran trabajando en el incendio 150 efectivos y 5 autobombas, junto a la Unidad Médica de Incendios Forestales, la Unidad Movil de Meteorología y Transmisiones y la Unidad de Mando.

Cabe destacar que el consejero ha elevado, a las 22.37 horas de hoy jueves, a fase de emergencia, situación operativa 2, el plan ante la evolución y gran potencial del incendio declarado en esta tarde en el municipio almeriense de Los Gallardos.

Asimismo, se ha activado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se desplegará durante las próximas horas sobre el terreno para trabajar junto a los efectivos de Infoca y bomberos.

En estos momentos permanecen siguen evacuados los vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena y las viviendas pertenecientes al Pinar de la localidad cercana de Bédar, donde una mujer resultó herida con quemaduras y tuvo que ser evacuada al hospital de Torrecárdenas. Además, otra persona más resultó por intoxicación de humo y ha sido trasladada, también, al mismo centro hospitalario. Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves.

A esta hora hay albergadas en el Centro de Artes Escénicas un total de 54 personas que están siendo atendidas en sus necesidades por los efectivos de emergencia desplegados en el terreno.

En cuanto a las carreteras, permanece cerradas desde esta tarde la A-7, entre los kilómetros 709 y 714, en sentido creciente y la N-340A en las inmediaciones del incendio.

EMA 1-1-2 ha gestionado más de 150 llamadas de ciudadanos que alertaban del incendio, las primeras indicaban que las llamas se localizaban en el kilómetro 511 de la N-340A, en esos primeros avisos, los alertantes indicaban que se había caído un cable que había originado un incendio y que las llamas se habían propagado son rapidez a la zona forestal cercana a la carretera. El centro coordinador de emergencias activó al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad, al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y a la empresa suministradora de energía.

Relacionado